- Суд признал виновным мужчину в том, что он солгал о Шании Гейс.

Из-за того, что суд пришел к выводу, что он сфабриковал роман с телезвездой реалити-шоу Шанией Гейсс (20), молодой человек был приговорен к штрафу. Судья в районном суде Хайльбронна назначил штраф в размере 90 дневных ставок по 30 евро 24-летнему за клевету. Поскольку и прокуратура, и подсудимый отказались от права на апелляцию, приговор уже вступил в силу.

На суде подсудимый признал обвинения через своего адвоката. "Никогда не было его намерением навредить фрау Гейсс каким-либо образом", - сказал адвокат защиты. Он не смог объяснить сегодня, как его клиент придумал идею опубликовать поддельные чаты. "Это было довольно безрассудно", - добавил адвокат.

Гейсс первоначально отказалась комментировать судебный процесс и ни она, ни другие члены семьи не присутствовали в суде.

Подсудимого обвинили в publication of fake chats

Прокуратура обвинила мужчину в публикации поддельного чата в своем Instagram-аккаунте, который насчитывает около 500 000 подписчиков, якобы свидетельствующего о сексе с Гейсс в клубе в Кицбюэле. Он знал, что никакой встречи между ними в тот день или в другое время не было, не говоря уже о сексуальных актах, сказал прокурор, назвав историю "сетью лжи".

Кроме того, он также отправил поддельные сообщения чата в два СМИ, оба из которых сообщили об якобы сексуальной встрече.

Утверждение о статусе миллиардера оказалось ложью

На своем Instagram-канале подсудимый представлял себя миллиардером- наследником, живущим роскошной жизнью с состоянием в 23 миллиарда евро, сказал прокурор. На самом деле, он "никто", носит поддельные часы и имеет лишь скромный доход и никакого имущества, возможно, даже долги, утверждала прокуратура.

На суде 24-летний также признал, что у него нет другого дохода или имущества, кроме заработка как солдата. Он живет с родителями и не платит арендную плату.

Поддельные чаты подсудимого также были распространены в двух известных СМИ, что привело к сенсационным заголовкам. Несмотря на его якобы богатство и роскошный образ жизни, представленный в Instagram, расследования СМИ показали, что его доход и имущество значительно меньше, чем заявлено.

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