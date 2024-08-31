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Федеральные земли ГерманииНовостиSV Дармштадт 98

Суд постоянно утверждает, что отсутствие действий Комиссии не является действительным основанием для наложения санкции.

В Эльверсберге Дассельхольц терпит поражение, продлевая свое ожидание дебютной победы в сезоне. Но игра приостанавливается, так как Флориану Ле Жонкуру оказывается длительная медицинская помощь на поле.

 and  Melissa Williams
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На месте оказывается медицинская помощь Флориану Ле Жонкуру в Эльверсберге.
На месте оказывается медицинская помощь Флориану Ле Жонкуру в Эльверсберге.

- Суд постоянно утверждает, что отсутствие действий Комиссии не является действительным основанием для наложения санкции.

Продолжающееся падение в спортивных показателях для Darmstadt 98 остается невыраженным. Лилии потерпели поражение 0:4 (0:2) против Эльверсберга в своей четвертой игре сезона во 2-й Бундеслиге. Матч был омрачен травмой защитника Эльверсберга Флориана Ле Жонкура. Он неудачно приземлился на руку после столкновения головой, получив серьезную травму и потребовав несколько минут медицинского обслуживания на поле. Ходят слухи, что на поле было применено обезболивающее из-за интенсивности его боли.

Для укрытия Ле Жонкура были использованы простыни, пока медицинский персонал и сотрудники оказывали ему помощь. Его унесли с поля на носилках под аплодисменты зрителей и увезли в больницу. Матч был приостановлен более чем на 20 минут, начиная с 64-й минуты.

К этому времени игра уже шла в пользу Эльверсберга: Лука Шnellbacher (5-я минута) и Фисник Аслани (20-я/59-я) уже забили три гола хозяевам. Филлимон Герецгихер из Эльверсберга забил свой первый гол (90-я минута), закрепив победу 4:0 над растерянным соперником.

Защита Дармштадта продемонстрировала множество уязвимостей, в то время как их атака была практически незаметна, за исключением штрафного удара Серхио Лопеса (62-я минута). Стоит отметить, что команда главного тренера Торстена Либеркнехта уже восемь матчей подряд не знала побед, и они были понижены в классе из Бундеслиги в прошлом сезоне.

Несмотря на задержку из-за травмы, Эльверсберг продолжил доминировать над SV Darmstadt 98. Поражение 0:4 для Darmstadt 98 стало их девятым поражением в десяти играх этого сезона, что усугубляет их трудности под руководством главного тренера Торстена Либеркнехта, который руководил командой во время их вылета из Бундеслиги в прошлом сезоне.

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