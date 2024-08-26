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ОбществоНовостиОсвобождение обвиняемого

Суд по делу о неверности: не виновен вердикт для телеведущей Топпервиен

Реальный телепроект personality Chris Топпербах, известный шоу 'Прощай, Германия!' и 'Я знаменитость! - Уберите меня отсюда!', появился в суде со слезами на глазах.

 and  Yaroslav Smith
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Для Криса Топпервайна (справа р.) прохождение данного испытания было борьбой, и к счастью, оно ныне...
Для Криса Топпервайна (справа р.) прохождение данного испытания было борьбой, и к счастью, оно ныне окончено. Он присутствовал в суде, сопровождаемый своим юридическим представителем.

- Суд по делу о неверности: не виновен вердикт для телеведущей Топпервиен

Крис Тёппервиен был признан невиновным в любых незаконных приобретениях австрийским судом. Бизнесмен, известный по телепередачам "Прощай, Германия! - Эмигранты" и "Я знаменитость - вытащите меня отсюда!", был обвинен в хищении и растрате.

Тёппервиен, ставший знаменитым как "Человек со свиной рулькой" в США после своих телевизионных выступлений как эмигрант и управления фургоном со свиной рулькой, был обвинен прокуратурой в использовании средств бизнеса для личных расходов и вовлечении сотрудников в личные дела. Его также обвиняли в краже предметов, таких как ножи, приправы для гриля и уголь.

Тёппервиен выразил свою радость

"Вопрос не в том, соблюдал ли он этику или совершал ошибки в бухгалтерском учете, а в том, был ли криминальный умысел", - заявил судья, как сообщает австрийское агентство печати (APA). Против Тёппервиена не было представлено доказательств умысла причинить вред или незаконного обогащения. При сомнениях преимущество на стороне обвиняемого.

"Я очень рад оправданию", - сказал Тёппервиен. "Правда восторжествовала", - подчеркнул он. Предприниматель покинул зал суда со слезами на глазах. "Это была самая ужасная ситуация в моей жизни, и я не пожелал бы этого своему худшему врагу", - сказал он. "Это был кошмар, и теперь наконец-то всё закончилось". Оправдание еще не вступило в силу.

Радость Тёппервиена усилилась с объявлением его полной [оправдания], так как не было найдено доказательств криминального умысла против него. Прокуратура обвиняла его в использовании средств бизнеса для личных расходов, но доказательства не подтверждали эти обвинения.

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