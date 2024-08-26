- Суд по делу о дорожном происшествии - обвиняемый молчит

В суде в Гёттингене, где рассматривалось дело о смертельном инциденте, было предъявлено обвинение. Подсудимому, рожденному в 1998 году, инкриминируется существенное превышение скорости, он должен явиться в Региональный суд Гёттингена, как указано в постановлении суда. По данным следствия, он ехал со скоростью 120 километров в час на участке, где обычно установлен лимит в 50 километров в час. Сначала он молчал.

Дело против него включает обвинения в незаконных уличных гонках, повлекших за собой смерть. 1 октября 2023 года, ранним утром, 31-летний мужчина погиб в результате аварии. Заседания суда назначены на сентябрь. Были заслушаны первоначальные показания, в том числе и другого пострадавшего в аварии.

По данным обвинения, подсудимый якобы ехал со значительно превышенной скоростью, под действием алкоголя, по внутренней кольцевой дороге в центре Гёттингена. Он потерял контроль над своим автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной жертвы. Кроме того, обе машины также ударили машину человека, получившего легкие травмы. 31-летний мужчина скончался несколько часов спустя от полученных травм.

Дело против подсудимого было переквалифицировано на обвинение в уличных гонках, повлекших смерть. Инцидент вызвал дискуссии о уровнях преступности и безопасности дорожного движения в городе.

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