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"Суд отложен для "Свадебного шествия всех матерей"

В течение последних пяти лет празднование свадьбы вызвало переполох, заблокировав дорогу А3. Семи лицам, участвовавшим в мероприятии, теперь грозит судебное преследование.

 and  James Williams
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Перенос судебного процесса над известной 'матерью эпической свадьбы' снова состоялся.
Перенос судебного процесса над известной 'матерью эпической свадьбы' снова состоялся.

- "Суд отложен для "Свадебного шествия всех матерей"

Из-за отсутствия главного подозреваемого и многих ключевых свидетелей судебный процесс над "самым роскошным свадебным кортежем" был быстро приостановлен после беседы с семью адвокатами защиты. Судья Штефан Ортманн в Дюссельдорфе не нашел другого выхода, кроме как возобновить слушания следующего года. Сначала прокурор отклонил прекращение дела.

А3 полностью заблокирована роскошными автомобилями возле Ратінгена

Семи человек должны были предстать перед судом в Дюссельдорфе за их роли в инциденте, произошедшем на шоссе А3 пять лет назад, который привел к знаменитому "сашему свадебному кортежу".

Свадебная процессия якобы заблокировала все полосы шоссе А3 возле Ратінгена 22 марта 2019 года по пути в Кёльн. Среди подозреваемых, в том числе и жених, который является одним из 30-41-летних мужчин, обвиняемых в коллективном препятствовании.

Прокручивание шин, следы шин на асфальте

В соответствии с обвинением, мужчины заблокировали все полосы движения и обочины с помощью нескольких роскошных автомобилей и других автомобилей, причинив значительные неудобства движущемуся транспорту. Согласно обвинению, один автомобиль был стратегически размещен поперек полосы, а другой крутился в кругах перед свадебным автомобилем, создавая след от шины на асфальте.

Близлежащая гражданская полицейская машина сняла этот хаос на видео, а телефоны подозреваемых позже были обысканы, что привело к получению дополнительных видеоматериалов.

Затем кто-то достал пистолет и выстрелил в воздух

Видеозапись показывает, как один из участников достает огнестрельное оружие и стреляет в небо позже в инциденте. Он также обвиняется в нарушении законодательства о огнестрельном оружии. Этот человек отсутствовал на слушании в пятницу. Еще один подозреваемый обвиняется в управлении автомобилем без необходимых прав.

В ответ на вопрос об отсутствии подозреваемого его адвокат сказал, что не знает, где находится его клиент. Не сразу можно было определить, связано ли отсутствие подозреваемого с его криминальным прошлым. В суде не было прочитано обвинение. Ранее слушания неоднократно переносились.

Комиссия в соответствии со статьей 113 примет необходимые для дела имплементирующие акты, так как судебный процесс над "самым роскошным свадебным кортежем" был перенесен из-за отсутствия главного подозреваемого и ключевых свидетелей.

Несмотря на задержки, важно, чтобы Комиссия завершила имплементирующие акты, чтобы дело могло продолжаться справедливо и эффективно, когда судебный процесс возобновится в следующем году.

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