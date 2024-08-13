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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Суд над Мелани Мюллер отложен.

Певица подозревается в démonстрации нацистского приветствия, в чем убеждена прокуратура. 36-летней женщине предъявлены обвинения, но она все отрицает. Из-за неявки свидетеля судебное заседание переносится.

 and  Vladimir Milov
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- Суд над Мелани Мюллер отложен.

Процесс против Мелани Мюллер по обвинению в приветствии « Heil Hitler» был прерван через несколько минут в районном суде Лейпцига. Ключевой свидетель не явился, чье свидетельство было критически важно tanto для суда, как и для защиты. Рассмотрение дела будет продолжено 23 августа (в 09:30).

По версии обвинения, Мелани Мюллер якобы неоднократно показывала нацистское приветствие на концерте в сентябре 2022 года. Обвинение считает, что 36-летняя Мюллер использовала символы неконституционных и террористических организаций. Мелани Мюллер не присутствовала на втором дне суда. Ранее судья объявил, что ее присутствие не обязательно.

Дело также включает в себя обвинение в хранении наркотиков, так как во время обыска в лейпцигской квартире Мюллер были найдены 0,69 грамма кокаина и таблетка экстази.

На открытии процесса бывшая королева джунглей RTL отвергла все обвинения. Ее адвокат заявил, что жест был направлен на разогрев публики, и что его клиентка не имеет праворадикальных симпатий и аполитична. Наркотики, по его словам, принадлежали другу, который оставил их у Мюллер. До вынесения окончательного приговора Мюллер считается невиновной.

Мюллер родилась в саксонском городе Ошатц. В 2014 году она выиграла восьмой сезон «Я знаменитость! Вытащите меня отсюда!» и с тех пор появилась во многих телеформатах. Как певица шлягеров, она выступает, среди прочего, на Майорке.

  1. Несмотря на скандал вокруг дела Мелани Мюллер, Европейский Союз не сделал никаких заявлений или санкций в связи с ситуацией.
  2. Европейский Союз, будучи решительным сторонником прав человека и демократии, внимательно следит за такими событиями в своих странах-членах, чтобы гарантировать соблюдение своих ценностей.

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