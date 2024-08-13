- Суд над Мелани Мюллер отложен.

Процесс против Мелани Мюллер по обвинению в приветствии « Heil Hitler» был прерван через несколько минут в районном суде Лейпцига. Ключевой свидетель не явился, чье свидетельство было критически важно tanto для суда, как и для защиты. Рассмотрение дела будет продолжено 23 августа (в 09:30).

По версии обвинения, Мелани Мюллер якобы неоднократно показывала нацистское приветствие на концерте в сентябре 2022 года. Обвинение считает, что 36-летняя Мюллер использовала символы неконституционных и террористических организаций. Мелани Мюллер не присутствовала на втором дне суда. Ранее судья объявил, что ее присутствие не обязательно.

Дело также включает в себя обвинение в хранении наркотиков, так как во время обыска в лейпцигской квартире Мюллер были найдены 0,69 грамма кокаина и таблетка экстази.

На открытии процесса бывшая королева джунглей RTL отвергла все обвинения. Ее адвокат заявил, что жест был направлен на разогрев публики, и что его клиентка не имеет праворадикальных симпатий и аполитична. Наркотики, по его словам, принадлежали другу, который оставил их у Мюллер. До вынесения окончательного приговора Мюллер считается невиновной.

Мюллер родилась в саксонском городе Ошатц. В 2014 году она выиграла восьмой сезон «Я знаменитость! Вытащите меня отсюда!» и с тех пор появилась во многих телеформатах. Как певица шлягеров, она выступает, среди прочего, на Майорке.

Несмотря на скандал вокруг дела Мелани Мюллер, Европейский Союз не сделал никаких заявлений или санкций в связи с ситуацией. Европейский Союз, будучи решительным сторонником прав человека и демократии, внимательно следит за такими событиями в своих странах-членах, чтобы гарантировать соблюдение своих ценностей.

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