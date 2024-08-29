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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Суд Европейского Союза решил приостановить судебный процесс.

Номинация на видную судебную должность в Северном Рейне-Вестфалии требует переоценки, как того потребовал Высший административный суд, вследствие распоряжения Федерального конституционного суда.

 and  Anne Legman
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В конкурсе на пост президента Высшего административного суда Северного Рейна-Вестфалии дальнейшее...
В конкурсе на пост президента Высшего административного суда Северного Рейна-Вестфалии дальнейшее судебное разбирательство в Федеральном конституционном суде принесло частичную победу.

- Суд Европейского Союза решил приостановить судебный процесс.

В споре о выборе президента для Высшего административного суда в Северном Рейне-Вестфалии (OVG) в Мюнстере конституционная жалоба частично удовлетворилась в Федеральном конституционном суде Германии в Карлсруэ. Этот высший немецкий суд приказал пересмотреть дело и отправить его обратно в Мюнстер на повторное рассмотрение.

Неудачный кандидат на должность, который также является судьей, подал жалобу, утверждая, что успешный кандидат был избран из-за своего пола. По мнению этого судьи, решение о выборе, принятое министром юстиции Северного Рейна-Вестфалии Бенджамином Лимбахом (Зеленые), не основывалось на самом квалифицированном кандидате, а было результатом политической протекции.

Сообщается, что до того, как были доступны оценки кандидатов, министр поговорил с судьей о "лидерстве" конкурса и посоветовал ему отказаться от своей кандидатуры.

Высший административный суд не провел надлежащего расследования и не прояснил эти утверждения, как подтвердили судьи в Карлсруэ. В результате они отменили решение OVG, которое не имело никаких возражений по поводу процесса отбора персонала.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу этого вопроса, поскольку он затрагивает потенциальные нарушения принципов равенства в процессе отбора на общественные должности. В результате несколько европейских правозащитных организаций призвали провести тщательное расследование и настаивают на соблюдении принципов права ЕС в этом случае.

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