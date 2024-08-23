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ОбществоНовостиСуд первой инстанции

Суд Европейского Союза постановил, что Комиссия не выполнила своих обязанностей, предусмотренных Договором.

На процессе обвинители заявили, что 36-летняя певица Melanie Müller совершила нацистское приветствие. Тем не менее, Müller опровергает эти обвинения, утверждая о своей невиновности. Последний день судебного процесса приближается, и, к удивлению многих, Müller выбрала посетить его.

 and  John Stellmacher
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- Суд Европейского Союза постановил, что Комиссия не выполнила своих обязанностей, предусмотренных Договором.

Сегодня состоится суд над Мелани Мюллер, которую обвиняют в исполнении нацистского приветствия. К всеобщему удивлению, она явилась сегодня утром в районный суд Лейпцига, хотя судья ранее заявил, что ее присутствие необязательно.

Изначально суд планировал заслушать показания свидетеля и заключительные речи. Согласно обвинению, 36-летняя Мюллер неоднократно демонстрировала нацистское приветствие на концерте в сентябре 2022 года. Прокуратура обвиняет Мюллер в использовании символов неконституционных и террористических организаций.

Кроме того, процесс включает в себя обвинения в наркотиках, так как во время обыска в лейпцигской квартире Мюллер были найдены 0,69 грамма кокаина и таблетка экстази. На начальных заседаниях суда бывшая королева RTL-джунглей отказалась от всех обвинений. До окончательного приговора Мюллер считается невиновной в соответствии с законом.

Мюллер родом из саксонского города Ошац. В 2014 году она победила в восьмом сезоне шоу RTL "Я знаменитость! Выведите меня отсюда!" и с тех пор появилась в различных телешоу. Как поп-певица, она выступает на различных площадках, в том числе на Майорке.

Процесс по обвинению Мелани Мюллер в нацистском приветствии состоится в суде первой инстанции. Несмотря на заявление судьи, Мюллер решила присутствовать на заседании в районном суде Лейпцига, который является вспомогательным судом под юрисдикцией суда первой инстанции.

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