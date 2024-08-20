- Суд Федеративной Республики Германия считает предложенные законодательные меры AfD неприемлемыми

Партия «Альтернатива для Германии» (АфД) в ландтаге Гессена не смогла добиться успеха в судебном споре, пытаясь оспорить бесплатную поддержку, оказываемую правящими партиями при разработке законопроектов. Высший региональный суд в Висбадене отклонил связанные с этим представления, посчитав их неприемлемыми (дело № 2869).

Эти представления были направлены против практики, принятой правительством Гессена, согласно которой министерства разрабатывают законопроекты и передают их фракциям правящих партий бесплатно для личного использования. По мнению АфД, эта практика является финансовой безвозмездной помощью от правительства фракциям правящих партий, что нарушает принцип равного обращения со всеми партиями.

Является ли это конкретной или общей правовой проблемой?

Согласно Высшему региональному суду, заявление в конституционном споре должно относиться к конкретному действию или бездействию. Однако фракция АфД решила оспорить «явно общую практику» правительства Гессена, а не конкретный законопроект. «Абстрактный правовой вопрос» не может служить основанием для конституционного спора.

Представления АфД относятся к 2022 году, когда Гессеном управляла коалиция ХДС и «Зелёных». С января 2024 года у власти находится чёрно-красная коалиция. Решение суда теперь окончательно.

Несмотря на попытку АфД оспорить практику разработки законопроектов правительством Гессена в 2022 году, их представления были признаны неприемлемыми ландтагом, так как Высший региональный суд посчитал их абстрактным правовым вопросом, а не конкретной проблемой. Тем не менее, новой чёрно-красной коалиции в ландтаге Гессена придётся разобраться с спором о соответствии практики разработки законопроектов принципу равного обращения со всеми партиями.

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