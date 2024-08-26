- Субъект сохраняет свой характерный стиль в внешности.

С тех пор как Ребекка Мир (32) стала победительницей "Германии NEXT TOPMODEL" 13 лет назад, она мало изменилась. Ее длинные темные волосы стали самой запоминающейся чертой. "Я очень люблю свои длинные волосы. Думаю, мне было бы сложно с ними расстаться", - признается телеведущая и модель в своем новом амплуа послом L'Oréal Paris Elnett.

Лично Мир предпочитает хвост, особенно после того, как стала мамой. "Мой стиль значительно изменился после рождения ребенка, так как он должен быть практичным". В интервью она рассказывает о балансе между работой, красными коврами и семейной жизнью со своим мужем Массимо Синято (43).

Перед камерой или на подиуме, вы обычно хорошо ухожены. Сколько времени вы тратите на уход за собой в частной жизни?

Ребекка Мир: На работе бывает, что уходит до 2-3 часов в кресле makeup, но лично для меня это должно быть быстро и просто. Мой стиль значительно изменился после рождения ребенка из-за практичности. Я часто ношу волосы в хвосте. У меня тонкие волосы, поэтому я всегда использую лак для волос. Я, наверное, использую L'Oréal Paris Elnett с 15 лет.

Длина волос до плеч была бы более функциональной в повседневной жизни. Вы когда-нибудь задумывались о стрижке своих длинных волос?

Мир: Я должна признаться, что иногда задумываюсь об этом, но я действительно люблю свои длинные волосы и мне сложно с ними расстаться. Сейчас в моде стильный боб, и это отличный вариант, но я люблю свои длинные волосы. Тем не менее, боб можно создать, заколов волосы или используя накладные волосы для разных причесок.

Как ваш муж относится к бобу?

Мир: К счастью, мой муж ценит меня с любой прической.

Он когда-нибудь экспериментировал с разными прическами для вас, например, кудрями, косами или полностью прямыми?

Мир: Когда дело доходит до стиля, мы часто обсуждаем, что нам нравится и что хорошо смотрится вместе. Конечно, он также спрашивает моего совета. На красных ковровых事件 он следит за тем, чтобы наряд гармонировал с моим нарядом, потому что я всегда знаю, что буду носить.

Кажется, ваш сын унаследовал кудрявые волосы своего отца?

Мир: Да, у нас в семье все кудрявые.

Как вы поддерживаете семейную жизнь, когда оба часто в разъездах из-за работы?

Мир: Я стараюсь планировать поездки так, чтобы отсутствовать всего один-два дня и иметь время отдохнуть между ними. Когда я веду "taff", мы проводим всю неделю вместе в Мюнхене и отлично проводим время. Таким образом, мы знаем разные игровые площадки по всей Германии и разные интересные места. Мы также посещаем музеи и плаваем в закрытых или открытых бассейнах, так что мы хорошо знакомы с нашими окрестностями.

Как долго вы были отделены от своего сына?

Я: Я никогда не была отделена от своего сына больше, чем на два дня, и это было только после того, как ему исполнилось три года. Сейчас он ходит в детский сад и становится более независимым. Я бы предпочла проводить время с ним и исследовать мир вместе, чем быть в разлуке. Он находит камеру интересной, хотя не всегда хочет быть перед ней.

При всем этом, находите ли вы время для себя?

Я: Я должна признаться, что немного пренебрегала этой областью, но я начала уделять больше внимания упражнениям: тренажерный зал и каратэ. Это мое "личное" время, когда я могу расслабиться, повеселиться и насладиться им. Я сейчас уделяю больше времени этому.

Что бы вы сделали, если бы у вас был целый день для себя?

Я: У меня нет целого дня для себя. Как мать, ты чувствуешь, что всегда на связи 24/7. Я даже не знаю, что бы я делала, так как это кажется таким давно. Но я бы, наверное, спала много; я люблю спать. (смеется)

Ребекка Мир использует лак для волос L'Oréal Paris Elnett, чтобы удерживать свои тонкие волосы на месте, особенно когда она носит хвост. Несмотря на то, что она иногда задумывается о бобе, Мир ценит свои длинные волосы и считает сложным с ними расстаться, даже если длина волос до плеч была бы более практичной в повседневной жизни.

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