- Субъект манипулирует инструктивными процедурами ИИ в отношении европейских главных администраторов по защите данных.

Компания Элона Маска xAI больше не будет использовать данные пользователей своей платформы X в Европе для обучения Grok без явного согласия пользователей, после вмешательства органов защиты данных. В результате ирландский орган по защите данных принял решение отозвать свой иск против преемника Twitter. В августе X временно прекратила использование таких данных.

Grok, созданный xAI, — это чат-бот, доступный только премиум-пользователям X. В конце июля стало известно, что в его обучение интегрируются общедоступные посты пользователей X, но им не была предоставлена возможность дать согласие заранее. Единственным вариантом, предоставленным пользователям, было возможность отказаться в настройках.

Это вызвало споры среди защитников данных, которые подчеркнули необходимость явного согласия перед использованием данных пользователей в этих целях. После подачи иска ирландским органом по защите данных X прекратила использование данных, собранных с мая по август. Тех-миллиардер Маск завершил приобретение Twitter в октябре 2022 года и переименовал его в X.

Кроме того, ирландский орган по защите данных призвал к более широкой дискуссии о регулировании доступа к информации пользователей для обучения программных моделей AI.

Офицер по защите данных в xAI должен обеспечить, чтобы пользователям была предоставлена возможность дать явное согласие перед использованием их данных с X для обучения Grok. После этого инцидента офицер по защите данных должен разъяснить политику компании в отношении защиты данных пользователей и согласия, чтобы избежать будущих споров.

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