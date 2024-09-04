Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ТехнологииНовостиОфицер по защите данных

Субъект манипулирует инструктивными процедурами ИИ в отношении европейских главных администраторов по защите данных.

Пользовательские данные на цифровой платформе X без их явного согласия использовались для обучения чат-бота ИИ Элона Маска. При прокурорском надзоре в Европе эта практика была остановлена.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Активисты, выступающие за данные, инициировали судебные процессы из-за тайного образования ИИ с...
Активисты, выступающие за данные, инициировали судебные процессы из-за тайного образования ИИ с использованием данных пользователей без согласия.

- Субъект манипулирует инструктивными процедурами ИИ в отношении европейских главных администраторов по защите данных.

Компания Элона Маска xAI больше не будет использовать данные пользователей своей платформы X в Европе для обучения Grok без явного согласия пользователей, после вмешательства органов защиты данных. В результате ирландский орган по защите данных принял решение отозвать свой иск против преемника Twitter. В августе X временно прекратила использование таких данных.

Grok, созданный xAI, — это чат-бот, доступный только премиум-пользователям X. В конце июля стало известно, что в его обучение интегрируются общедоступные посты пользователей X, но им не была предоставлена возможность дать согласие заранее. Единственным вариантом, предоставленным пользователям, было возможность отказаться в настройках.

Это вызвало споры среди защитников данных, которые подчеркнули необходимость явного согласия перед использованием данных пользователей в этих целях. После подачи иска ирландским органом по защите данных X прекратила использование данных, собранных с мая по август. Тех-миллиардер Маск завершил приобретение Twitter в октябре 2022 года и переименовал его в X.

Кроме того, ирландский орган по защите данных призвал к более широкой дискуссии о регулировании доступа к информации пользователей для обучения программных моделей AI.

Офицер по защите данных в xAI должен обеспечить, чтобы пользователям была предоставлена возможность дать явное согласие перед использованием их данных с X для обучения Grok. После этого инцидента офицер по защите данных должен разъяснить политику компании в отношении защиты данных пользователей и согласия, чтобы избежать будущих споров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Гугл последние время устраняет значительную уязвимость Pixel
Технологии

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей

Google недавно исправил критический сбой в безопасности пикселей Последний месяц меня поразили два значительных инцидента с Pixel. Первый - представление серии Pixel 9, на которое Google надеялась, чтобы я запомнил. Но второй инцидент, который привлек мое внимание, был серьезной уязвимостью в безопасности. Эта уязвимость не ограничивалась только телефонами Pixel, а

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Насладитесь существенной скидкой в размере 1100 долларов на этот 65-дюймовый смарт-телевизор LG
Технологии

Наслаждайтесь значительной скидкой в 1100 долларов на этот 65-дюймовый LG Smart TV.

Этот телевизор выделяется, особенно понравится фанатам компьютерных игр и людям, стремящимся к элите домашнего кинотеатра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В 202x ведущие производители микросхем, такие как Intel и Qualcomm, также конкурируют за признание...
Технологии

Qualcomm отстает от Intel и Apple в жесткой конкуренции

На нынешней выставке IFA это одновременно и компьютерная ярмарка. В ответ на достижения Intel в борьбе за будущее поколение AI ноутбуков компания Qualcomm представила стратегический вызов, сосредоточившись на мобильных чипах.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Роль лидера Маргариты Симонян также подпала под санкции.
Политика

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы

США налагают санкции на Россию за вмешательство в ее выборы Согласно Министерству юстиции США, российская вещательная корпорация RT использует продвинутые технологии, такие как искусственный интеллект и глубокие фейки, для распространения вводящей в заблуждение информации среди американских граждан, в чем они твердо убеждены. В результате вещатель faces серьезные штрафы перед предстоящими

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США
Общество

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США

Ошибочная личность Анна Сорокин участвует в конкурсе "Давайте танцевать" в США Шарлатанка Анна Сорокина, известная как "Сoho-обманщица", годами притворялась богатой немецкой наследницей, пробираясь в высшее общество Нью-Йорка и получая доступ к ценным вещам. В конце концов, она была поймана и отправлена в тюрьму, но даже находясь

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Неожиданно стойкий, смерч потряс рекорды пожарной охраны
Федеральные земли Германии

Сильные ливни приводят к сильным наводнениям и обрушенным деревьям

В Бремене и Ольденбурге проливные дожди приводят к хаосу. Дороги и подземные переходы затоплены, деревья вырваны с корнем. Пожарная служба работает без перерыва.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
MSC должен усилить свои собственные операции по обращению с контейнерами по мере получения доступа...
Экономика

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA.

Избиратели принимают решение о включении MSC в портовые операции HHLA. С большинством в две трети SPD и Зеленые в Гамбурге разрешили крупнейшей в мире судоходной компании MSC войти в HHLA в качестве оператора порта. Цель - стабильность обработки грузов. Профсоюзы решительно осудили сделку, назвав ее "серьезной ошибкой". Парламент

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно