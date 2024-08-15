Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСудебные решения

Студент убил бывшую девушку - BGH должен пересмотреть вердикт

18-летнего приговорили к длительному тюремному заключению за то, что он нанес ножевое ранение своей бывшей подруге в их общем школе в Nähe Heidelberg. Адвокат просил смягчения наказания. Сейчас этот запрос имеет последствия.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Подросток 18 лет зарезал свою бывшую 18-летнюю подругу в их conjunto школе в Санкт-Леон-Рот около...
Подросток 18 лет зарезал свою бывшую 18-летнюю подругу в их conjunto школе в Санкт-Леон-Рот около Хайдельберга.

- Студент убил бывшую девушку - BGH должен пересмотреть вердикт

Федеральный верховный суд (BGH) должен разобраться с убийством студента, который убил свою бывшую девушку в их общем учебном заведении в северной Баден-Вюртемберге. Адвокат 18-летнего подсудимого подал апелляцию, как объявил представитель районного суда в Хайдельберге. Об этом ранее сообщало SWR.

Суд приговорил немца к 11 годам тюремного заключения за убийство и телесные повреждения на прошлой неделе, так как он зарезал свою 18-летнюю бывшую девушку в школе в Сент-Леон-Рот в январе. Прокуратура требовала приговорить подростка к 13 годам лишения свободы за убийство. Защита просила 8 лет за причинение смерти по неосторожности. Процесс проходил за закрытыми дверями. 18-летний подсудимый признал свою вину.

BGH будет рассматривать приговор исключительно на наличие юридических ошибок. Он не будет слушать свидетелей или собирать доказательства. Высшие уголовные судьи Германии могут утвердить, изменить или отменить приговор. В последнем случае спорные части придется пересматривать.

Апелляция адвоката о признании виновным 18-летнего подростка ставит под сомнение законность первоначальных решений по делу. Роль Федерального верховного суда в рассмотрении дела заключается в выявлении и исправлении любых возможных юридических ошибок в приговоре.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бьёрн Хёкке (АфД, спереди) и Марио Фойгт (ХДС) снова сталкиваются словесно на телевидении. Поводом...
Федеральные земли Германии

Горячая дискуссия по телевидению: Хоке и Войгт спорят по поводу миграции

Наtał проходив сunning дебатах среди претендентов на государственные выборы в Тюрингии: Марио Войт (ХДС) и Йёрн Хёкке (АфД) неоднократно вступают в словесные перепалки.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После бронзы Олимпиады, Полайн Грабош и Леа Софие Фрайдрих завоевали еще одну медаль.
Федеральные земли Германии

Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров

- Третье место Фридрих и Грабош завоевали командные титулы спринтеров Олимпийские бронзовые медалистки Паулина Грабош и Леа Софие Фридрих, а также Клара Шнайдер (все — Трек-команда Бранденбург) убедительно выиграли золотую медаль в командном спринте на немецких чемпионатах по трековому велоспорту в Берлине на Velodrom перед своим отпуском. Эмма Хинце, входившая в

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно