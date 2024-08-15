- Студент убил бывшую девушку - BGH должен пересмотреть вердикт

Федеральный верховный суд (BGH) должен разобраться с убийством студента, который убил свою бывшую девушку в их общем учебном заведении в северной Баден-Вюртемберге. Адвокат 18-летнего подсудимого подал апелляцию, как объявил представитель районного суда в Хайдельберге. Об этом ранее сообщало SWR.

Суд приговорил немца к 11 годам тюремного заключения за убийство и телесные повреждения на прошлой неделе, так как он зарезал свою 18-летнюю бывшую девушку в школе в Сент-Леон-Рот в январе. Прокуратура требовала приговорить подростка к 13 годам лишения свободы за убийство. Защита просила 8 лет за причинение смерти по неосторожности. Процесс проходил за закрытыми дверями. 18-летний подсудимый признал свою вину.

BGH будет рассматривать приговор исключительно на наличие юридических ошибок. Он не будет слушать свидетелей или собирать доказательства. Высшие уголовные судьи Германии могут утвердить, изменить или отменить приговор. В последнем случае спорные части придется пересматривать.

Апелляция адвоката о признании виновным 18-летнего подростка ставит под сомнение законность первоначальных решений по делу. Роль Федерального верховного суда в рассмотрении дела заключается в выявлении и исправлении любых возможных юридических ошибок в приговоре.

Читайте также: