Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКинофестиваль

Сценарий: Перспективы Ольденбургского международного кинофестиваля

В другой раз кинофестиваль в Ольденбурге разостлан свой кровавый ковёр. Один фильм имеет особую связь с этим местом.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Различные аспекты исследуются, включая документальный фильм 'За пределом вины', который исследует...
Различные аспекты исследуются, включая документальный фильм 'За пределом вины', который исследует жизни родителей известного серийного убийцы Нильса Хёгеля

- Сценарий: Перспективы Ольденбургского международного кинофестиваля

Кинофестиваль в Ольденбурге в этом году принимает около 50 короткометражных и полнометражных фильмов, в том числе международные и немецкие дебюты, как сообщает представитель мероприятия. Это 31-е издание фестиваля, которое делает акцент на независимом кино.

Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать около 400 гостей, а почетным гостем станет известный режиссер Доминик Граф. Среди других участников - американская актриса Аманда Пламмер, французская актриса и сценарист Изильд Ле Беско и ирландский актер Джон Коннорс.

Фестиваль открывается фильмом "Сонная повесть". Режиссером фильма является Флориан Фрерихс, и это современная интерпретация вечного произведения Артура Шницлера, которая показывает подавленные желания супружеской пары в ночной Берлин. Режиссер и главные актеры будут присутствовать на премьере.

Документальный фильм "За пределами вины", который будет показан 14 и 15 сентября, имеет особое значение для региона. Он исследует опыт родителей Нильса Хёгеля, медсестры, осужденной за убийство 87 пациентов в Ольденбурге и Делменхорсте. Фильм дает глубокий взгляд на процесс принятия непостижимого и показывает, как семья справляется с действиями своего сына и интенсивным вниманием СМИ, как заявили организаторы.

После просмотра фильма режиссеры Катарина Костер и Каtrin Nemec примут участие в дискуссии с Петрой Кляйн, заместителем федерального председателя организации помощи жертвам "Белый Кольцо". Родители Нильса Хёгеля, скорее всего, не придут, как заявили организаторы.

Кинофестиваль в Ольденбурге пройдет с 11 по 15 сентября. Показы пройдут в различных кинотеатрах города, в том числе Theaterhof 19 и Государственном театре Ольденбурга. Билеты можно приобрести онлайн или в центре фестиваля.

Кинофестиваль в Ольденбурге также представляет документальный фильм "За пределами вины", который исследует влияние преступлений Нильса Хёгеля на его родителей. Участники фестиваля могут посмотреть этот фильм и принять участие в дискуссии с режиссерами Катариной Костер и Катрин Немец. После просмотра посетители могут приобрести билеты на разные фильмы в центре фестиваля, расположенном в различных кинотеатрах, таких как Theaterhof 19 и Государственный театр Ольденбурга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.
Федеральные земли Германии

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Сорок двухлетний человек выехал с дорогой на автомобиле возле Штральзунда. Последующий тест на алкоголь выявил его сильное опьянение.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мартин Хаберсаат выступает за решительное вмешательство правительства в сфере образования.
Федеральные земли Германии

Критикует недостаточное финансирование образовательных проектов: СПД

Депутат от SPD Мартин Хаберсаат критикует, что одну треть учащихся в северном регионе лишают справедливых возможностей получения образования по причине социальных факторов. Он призывает к финансовым вложениям.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Муниципальная ратуша в Мюнстере будет приглушена для 'Ночи Земли' в пятницу (архивное фото).
Федеральные земли Германии

"Темная ночь Земли": контраст тьмы с искусственным излучением света

Городские районы и местные власти в Северном Рейне-Вестфалии гасят свои освещения в пятничные ночи в рамках кампании "Ночь Земли", чтобы призвать к осознанию проблем освещенности.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Возникающий в национальной команде член, Ангело Штиллер из Штутгарта, вызывает волнение на...
Федеральные земли Германии

Киммич демонстрирует необоснованную одержимость, преуспевая в качестве техника ногтей.

После ევромпирионад дома команда национальной сборной обновилась одним игроком. Этот новичок, Ангело Штиллер, быстро производит впечатление на тренировках. Проще говоря, Штиллер демонстрирует храбрость и выносливость.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Ежедневные подсказки и решение для среды, 4 сентября 2024 г. (Не изменилось)
Полезное

Сегодняшняя статья New York Times Крусовода и решения для 4 сентября 2024 года

Сегодняшняя статья New York Times Крусовода и решения для 4 сентября 2024 года Если вы ищете ответы на Связи головоломку от 4 сентября 2024 года, вы попали по адресу. Я поделюсь подсказками, советами и стратегиями, а также конечными решениями для всех четырех категорий. По ходу дела объясню значения сложных слов

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.
Федеральные земли Германии

42-летний мужчина под воздействием алкоголя врезался в дерево.

Сорок двухлетний человек выехал с дорогой на автомобиле возле Штральзунда. Последующий тест на алкоголь выявил его сильное опьянение.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.
Экономика

Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн в настоящее время дает показания в суде Volkswagen.

После прошествия времени после дизельного скандала начинается суд над бывшим членом совета директоров Volkswagen Винтеркорном. После ознакомления с обвинением в течение часов 77-летний мужчина выступает с желанием выразить свои мысли.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно