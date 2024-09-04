- Сценарий: Перспективы Ольденбургского международного кинофестиваля

Кинофестиваль в Ольденбурге в этом году принимает около 50 короткометражных и полнометражных фильмов, в том числе международные и немецкие дебюты, как сообщает представитель мероприятия. Это 31-е издание фестиваля, которое делает акцент на независимом кино.

Ожидается, что на церемонии открытия будет присутствовать около 400 гостей, а почетным гостем станет известный режиссер Доминик Граф. Среди других участников - американская актриса Аманда Пламмер, французская актриса и сценарист Изильд Ле Беско и ирландский актер Джон Коннорс.

Фестиваль открывается фильмом "Сонная повесть". Режиссером фильма является Флориан Фрерихс, и это современная интерпретация вечного произведения Артура Шницлера, которая показывает подавленные желания супружеской пары в ночной Берлин. Режиссер и главные актеры будут присутствовать на премьере.

Документальный фильм "За пределами вины", который будет показан 14 и 15 сентября, имеет особое значение для региона. Он исследует опыт родителей Нильса Хёгеля, медсестры, осужденной за убийство 87 пациентов в Ольденбурге и Делменхорсте. Фильм дает глубокий взгляд на процесс принятия непостижимого и показывает, как семья справляется с действиями своего сына и интенсивным вниманием СМИ, как заявили организаторы.

После просмотра фильма режиссеры Катарина Костер и Каtrin Nemec примут участие в дискуссии с Петрой Кляйн, заместителем федерального председателя организации помощи жертвам "Белый Кольцо". Родители Нильса Хёгеля, скорее всего, не придут, как заявили организаторы.

Кинофестиваль в Ольденбурге пройдет с 11 по 15 сентября. Показы пройдут в различных кинотеатрах города, в том числе Theaterhof 19 и Государственном театре Ольденбурга. Билеты можно приобрести онлайн или в центре фестиваля.

Кинофестиваль в Ольденбурге также представляет документальный фильм "За пределами вины", который исследует влияние преступлений Нильса Хёгеля на его родителей. Участники фестиваля могут посмотреть этот фильм и принять участие в дискуссии с режиссерами Катариной Костер и Катрин Немец. После просмотра посетители могут приобрести билеты на разные фильмы в центре фестиваля, расположенном в различных кинотеатрах, таких как Theaterhof 19 и Государственный театр Ольденбурга.

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