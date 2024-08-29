- Структурирование NordLB направлено на достижение уровня прибыли в первой половине года, что приведет к значительному росту.

Банк Norddeutsche Landesbank (NordLB), испытывавший трудности, сообщает о значительном росте прибыли в начале последнего года своей программы реструктуризации. В первой половине года банк увеличил свою прибыль до налогообложения на 50% до 143 миллионов евро, превзойдя показатели предыдущего периода. Как заявил банк, базирующийся в Ганновере, чистая прибыль составила 195 миллионов евро, что на 80% больше, чем в предыдущем году.

Этот промежуточный доход превзошел показатели, зарегистрированные до кризиса 2019 года, когда банк отклонился из-за плохих кредитов на суда. В первой половине 2019 года NordLB показала чистую прибыль в размере 149 миллионов евро, а в 2020 году она составила всего 4 миллиона. "Наш финансовый результат вновь подчеркивает положительную динамику банка в последние месяцы", - заявил генеральный директор Йорг Фрисхольц в заявлении. "Мы стремимся сохранить рост в наших основных бизнес-сегментах прибыльным образом в будущем". Фрисхольц подтвердил цель улучшить результат по сравнению с 2023 годом для всего года.

"Промежуточные результаты демонстрируют успешную трансформацию NordLB", - отметил главный финансовый директор Яспер Ханебут, который вступил в должность в июле. "NordLB теперь будучи будучи и обладая существенными риск-буферами". Банк приближается к завершению своей программы реструктуризации, запланированной на 2024 год. Вместо того чтобы сосредотачиваться на финансировании судов и aircraft, банк в основном финансирует ветровые и солнечные установки. "В качестве банка энергетической трансформации наша задача - обеспечить устойчивую трансформацию", - подчеркнул Фрисхольц.

Отказ от финансирования судов и aircraft

В декабре 2019 года NordLB потребовалась помощь своих акционеров из-за накопления плохих кредитов на суда. В рамках мер, принятых акционерами, включали сокращение портфеля кредитов на суда, модернизацию IT и сокращение раздутого баланса. С тех пор банк существенно сократил свой портфель кредитов на суда, оставив к концу 2023 года всего 130 миллионов евро. Кроме того, банк планирует выйти из сектора финансирования aircraft, продав большую часть своего портфеля кредитов на 2,75 миллиарда евро Deutsche Bank в июне.

Финансовый министр Нижней Саксонии Герхард Хере (Зеленые) выразил удовлетворение результатами. "Полугодовые финансовые показатели NordLB вновь подтверждают курс на прибыльный и низкорисковый банк", - сказал Хере. "Я особенно рад, что NordLB успешно реализовала устойчивую трансформацию своих бизнес-моделей. Государство Нижняя Саксония и компании Нижней Саксонии нуждаются в сильном и опытном банке, подобном NordLB, чтобы успешно преодолеть вызовы трансформации".

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в выполнении своих обязанностей. Эти впечатляющие доходы, зарегистрированные NordLB, могут служить положительным примером для других банков, проходящих реструктуризацию.

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