Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Структурирование NordLB направлено на достижение уровня прибыли в первой половине года, что приведет к значительному росту.

Небезопасные морские кредиты ранее угрожали финансовой стабильности NordLB. Однако процесс перестройки близок к завершению. Банк в значительной степени восстановил свою прежнюю силу в первой половине года.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Северный ЛБ испытал значительное увеличение прибыли в начальном периоде.
Северный ЛБ испытал значительное увеличение прибыли в начальном периоде.

- Структурирование NordLB направлено на достижение уровня прибыли в первой половине года, что приведет к значительному росту.

Банк Norddeutsche Landesbank (NordLB), испытывавший трудности, сообщает о значительном росте прибыли в начале последнего года своей программы реструктуризации. В первой половине года банк увеличил свою прибыль до налогообложения на 50% до 143 миллионов евро, превзойдя показатели предыдущего периода. Как заявил банк, базирующийся в Ганновере, чистая прибыль составила 195 миллионов евро, что на 80% больше, чем в предыдущем году.

Этот промежуточный доход превзошел показатели, зарегистрированные до кризиса 2019 года, когда банк отклонился из-за плохих кредитов на суда. В первой половине 2019 года NordLB показала чистую прибыль в размере 149 миллионов евро, а в 2020 году она составила всего 4 миллиона. "Наш финансовый результат вновь подчеркивает положительную динамику банка в последние месяцы", - заявил генеральный директор Йорг Фрисхольц в заявлении. "Мы стремимся сохранить рост в наших основных бизнес-сегментах прибыльным образом в будущем". Фрисхольц подтвердил цель улучшить результат по сравнению с 2023 годом для всего года.

"Промежуточные результаты демонстрируют успешную трансформацию NordLB", - отметил главный финансовый директор Яспер Ханебут, который вступил в должность в июле. "NordLB теперь будучи будучи и обладая существенными риск-буферами". Банк приближается к завершению своей программы реструктуризации, запланированной на 2024 год. Вместо того чтобы сосредотачиваться на финансировании судов и aircraft, банк в основном финансирует ветровые и солнечные установки. "В качестве банка энергетической трансформации наша задача - обеспечить устойчивую трансформацию", - подчеркнул Фрисхольц.

Отказ от финансирования судов и aircraft

В декабре 2019 года NordLB потребовалась помощь своих акционеров из-за накопления плохих кредитов на суда. В рамках мер, принятых акционерами, включали сокращение портфеля кредитов на суда, модернизацию IT и сокращение раздутого баланса. С тех пор банк существенно сократил свой портфель кредитов на суда, оставив к концу 2023 года всего 130 миллионов евро. Кроме того, банк планирует выйти из сектора финансирования aircraft, продав большую часть своего портфеля кредитов на 2,75 миллиарда евро Deutsche Bank в июне.

Финансовый министр Нижней Саксонии Герхард Хере (Зеленые) выразил удовлетворение результатами. "Полугодовые финансовые показатели NordLB вновь подтверждают курс на прибыльный и низкорисковый банк", - сказал Хере. "Я особенно рад, что NordLB успешно реализовала устойчивую трансформацию своих бизнес-моделей. Государство Нижняя Саксония и компании Нижней Саксонии нуждаются в сильном и опытном банке, подобном NordLB, чтобы успешно преодолеть вызовы трансформации".

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в выполнении своих обязанностей. Эти впечатляющие доходы, зарегистрированные NordLB, могут служить положительным примером для других банков, проходящих реструктуризацию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Компания-управляющая железной дорогой строит путь Emmerich-Oberhausen с большими затратами, что...
Федеральные земли Германии

Предстоящие остановки железных дорог в регионе Нижнего Рейна.

Служба железных дорог инициирует существенный проект развития в нижней части Рейна, стоимостью 500 миллионов евро. Сперва это может вызвать неудобства, грязь и проблемы для пассажиров из-за вынуждений; однако, ожидается, что это окупится в долгосрочной перспективе.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.
Федеральные земли Германии

Замечание значительного снижения тенденций на рынке жилья, как сообщает ассоциация.

Ухудшение жилищного кризиса в Гессене требует вмешательства правительства земли для стимулирования строительства в этом сегменте. Министр Мансури видит возможности для телодвижений.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Председатель «Свободных голосов» на федеральном уровне Убертус Айвангер стремительно заявил:...
Федеральные земли Германии

Айвангер однозначно заявляет о своей позиции: никакого сотрудничества с AfD

Основной претендент от фракции Саксов «Свободных избирателей» поставила своего федерального лидера в сложное положение из-за двусмысленных замечаний об AfD. Айвангер утверждает недвусмысленно: никакого сотрудничества с AfD не будет.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Герцогиня Меган продолжает свои усилия по дебюту бренда Американская Ривьера Орчад
Культура

Предстоящий запуск бизнеса с образом жизни?

Ближайший бренд lifestyles Meghan, герцогини Сассекской, ожидается в этом году. Несмотря на то, что точная дата запуска, похоже, находится на пороге, она покрыта легкой неопределенностью.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После переходного периода Юргена Веленда назначили на должность нового председателя.
Федеральные земли Германии

Hansa Rostock сохраняет должность генерального директора Wehlend.

В течение нескольких месяцев, Юрген Вехленд занимал пост председателя правления Hansa Rostok, а недавно наблюдательный совет назначил его на пост председателя совета директоров.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно