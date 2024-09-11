- Структура разрушается, пожарные ожидают беспорядков в дороге

Из-за частичного обрушения моста Карла в Дрездене один из главных маршрутов города больше не доступен. Несмотря на то, что были установлены альтернативные маршруты, представитель пожарной службы предупреждает водителей о возможном хаосе на дорогах. Мост признан нестабильным и может обрушиться в любой момент, что привело к его закрытию, а также прилегающих дорог и проходов под ним. Навигация на водных средствах также запрещена. К счастью, во время инцидента, произошедшего ранним утром, не было зафиксировано жертв.

Несмотря на установленные альтернативные маршруты, водителям следует быть готовыми к хаосу на дорогах из-за увеличения пробок. Частичное закрытие транспортной сети и прилегающих дорог способствовало хаосу на дорогах города.

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