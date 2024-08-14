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Струфф проиграл первую игру после отмены Олимпийских игр

На Олимпиаде в Париже Ян-Леннард Штруфф не участвовал во втором матче в одиночном разряде. И вот, сейчас он выходит на корт впервые на турнире ATP в США

 and  Viktoriya Miller
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- Струфф проиграл первую игру после отмены Олимпийских игр

Ян-Леннард Штруфф потерпел первое поражение в теннисе после отказа от участия в одиночном разряде на Олимпийских играх в Париже. В первом раунде Cincinnati Open, 34-летний игрок Кубка Дэвиса уступил греку Стефаноса Циципасу со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Штруфф отказался от участия в одиночном разряде на Олимпийских играх во Франции две недели назад из-за опасений более длительного отсутствия из-за травмы бедра. В прошлом году немецкий номер два был вынужден взять несколько месяцев отдыха из-за проблем с бедром.

В Париже Штруфф продолжил выступать в парном разряде с Домиником Кёпфером, так как нагрузка была ниже, а дистанции корта короче. Два немецких профессионала уступили в четвертьфинале Олимпиады австралийскому дуэту Мэтью Эбдена/Джона Пирса.

Несмотря на неудачу на Олимпийских играх, Штруфф планировал принять участие в предстоящем турнире ATP. К сожалению, его выступление на Cincinnati Open указывает на то, что травма всё ещё мешает ему в одиночных разрядах.

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