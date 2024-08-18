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Федеральные земли ГерманииНовостиПервый - ФК "Кёльн".

Струбер одержал победу над Кёльном над Сандхаузеном

В чемпионате побед пока нет. В то время как 1. FC Кельн одержал первую победу под руководством нового тренера в матче кубка в дополнительное время.

 and  Viktoriya Miller
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- Струбер одержал победу над Кёльном над Сандхаузеном

1. FC Кёльн, вылетевший из Бундеслиги, празднует триумф в Кубке Германии, обыграв в дополнительное время SV Сандхаузен со счётом 3:2. Победа стала первым достижением в сезоне для команды тренера Герхарда Штруба.

Левый защитник Юлиан Паули (20') и полузащитник Линтон Майн (34') вывели Кёльн вперёд перед 9,705 зрителями, но спорный гол с пенальти от Тима Лемперле был отменён из-за фола.

Аутсайдеры SV Сандхаузен, выступающие в третьем дивизионе, начали сезон с двух побед 1:0, но столкнулись с трудностями на протяжении всей игры. Однако они сумели отыграться благодаря пенальти от Бесара Халими и сравнять счёт в дополнительное время благодаря голу запасного Ричарда Майера.

В дополнительное время были равные шансы у обеих команд: капитан SVS Якоб Левдаль не воспользовался шансом забить в пустые ворота (114'), а Расмус Карстесен ударом в перекладину едва не поразил цель (112'). В итоге решающий гол забил Матиас Олесен.

В финале Кубка Германии первый дивизион FC Кёльн, вылетевший из Бундеслиги, удивил всех, обыграв в дополнительное время команду третьего дивизиона SV Сандхаузен со счётом 3:2. Несмотря на два поражения в начале сезона, команда тренера Герхарда Штруба продемонстрировала стойкость и упорство.

Матиас Олесен, ключевой игрок FC Кёльн, забил решающий гол в 116-й минуте дополнительного времени, обеспечив команде первое достижение в сезоне и памятную победу над аутсайдерами.

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