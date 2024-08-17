Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖелезнодорожные

Строительство железнодорожных линий между Гамбургом и Берлином переживает корректировки графика

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Срок строительства железной дороги, связывающей Гамбург и Берлин, установлен в четыре месяца.
Срок строительства железной дороги, связывающей Гамбург и Берлин, установлен в четыре месяца.

- Строительство железнодорожных линий между Гамбургом и Берлином переживает корректировки графика

Работы на железной дороге, соединяющей Гамбург и Берлин, начались, что вызывает неудобства для пассажиров. В 22:00 в пятницу, по просьбе компании, были внесены оперативные изменения. До 14 декабря пассажиры дальних и пригородных поездов могут ожидать значительно сокращенное расписание.

В дальнем сообщении работает только половина обычных четырех линий на этом маршруте. Остальные поезда desviваются на запад в направлении Штендаля, добавляя 45 минут и курсируя только один раз в час вместо двух.

Также ведутся работы между Гамбургом и Шверином, которые завершатся 29 сентября. В это время не будет ходить ICE. Пассажирам предлагается прямой автобусный заменитель, а также ежедневный Intercity поезд через Любек.

Пригородные поезда также подвержены влиянию обширных строительных работ. Пассажиры в пострадавших районах вынуждены использовать автобусы-заменители.

Между Віттенберге и Карстадтом в Бранденбурге железная дорога удаляет существующее бетонное полотно и заменяет его на шпальный путь. По данным компании, этот метод строительства неоднократно ремонтировался в последние годы, но в конечном итоге оказался неэффективным.

В результате, маршрут между этими двумя городами будет полностью закрыт до 14 декабря, и пассажирам придется пользоваться автобусами. С начала октября закрытие будет продлено до Людвигслуста.

Также есть ограничения в пригородном сообщении между Гамбургом и Шверином. Сначала полностью закроется участок Гамбург-Бюхен до начала сентября, затем последуют интервалы однопутных закрытий и многодневные полные закрытия.

Еще одно длительное закрытие запланировано на 2025 год. С августа 2025 по апрель 2026 года запланирован полный ремонт маршрута, так называемая "генеральная реконструкция". Будут заменены пути, стрелки, контактная сеть и сигнальная техника. После ремонта маршрут должен быть свободен от ремонтов, что позволит поездам курсировать более надежно, чем раньше.

К сожалению, текущие строительные работы больше нельзя откладывать. "Работы в 2024 году необходимы, чтобы поезда могли сохранять полную скорость и было меньше перебоев в инфраструктуре", - заявил представитель Deutsche Bahn.

Были проведены обширные консультации о том, можно ли совместить строительные работы с общей реконструкцией, но соблюдение правовых сроков обслуживания потребовало немедленного начала работ.

Железнодорожное строительство между Гамбургом и Шверином приведет к прекращению движения ICE с сейчас до 29 сентября. Пассажирам этого маршрута будет предложено прямое автобусное сообщение.

Несмотря на продолжающиеся железнодорожные работы между Віттенберге и Карстадтом, пассажирам придется пользоваться автобусами-заменителями, так как маршрут между этими двумя городами будет полностью закрыт до 14 декабря.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта
Федеральные земли Германии

Обсуждение в городском совете Гейдельбергера: возможные экономии в сценарии общественного транспорта

Лицевойyside задачей финансирования улучшений общественного транспорта и возросших расходов на уход за детьми, подобно многочисленным муниципалитетам, Хайдельберг рассматривает жесткие сокращения бюджета. Мэр предлагает решения.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.
Федеральные земли Германии

После поражения против "Баварии" "ССВ Ульм" воспринимает многочисленные положительные моменты.

Подопечные второго эшелона борются против фаворитов высшего уровня и, несмотря на свои усилия, все же уступают. Однако игроки и тренер остаются относительно довольны.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Уол директор Манчестер юнайтед Зиркзее радуется забитому голу в ворота Фулхэма.
Спорт

Манчестер Юнайтед начинает свою кампанию в Премьер-лиге с триумфом, так как их новый рекрут блестяще сияет на их дебюте.

В первом матче曼也许éries было мало того возбуждения, которого ждали зрители, но Юнайтед все же удалось начать сезон с важной победой со счетом 1:0.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
В ходе игры Карлос Алькарас разбил свой теннисный rackets.
Спорт

"Карлос Алкараз выражает сожаление по поводу своего худшего матча, когда-либо сыгранного, уничтожив свою ракетку во время поразительного поражения на Открытом турнире в Цинциннати"

После неожиданного поражения от Гэля Монфиса во втором раунде турнира в Цинциннати Карлос Алкарас выразил разочарование, раз за разом стуча Racquet по корту, в результате чегоframe RacquetNavigator было искажено.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль
Федеральные земли Германии

В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

При ДТП мотоциклист врезался в два автомобиля, в результате чего трое мужчин получили тяжёлые травмы. Позднее выяснилось, что один из автомобилей был угнан.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В субботу пожарные в Дуисбурге были активны вдоль Рейна, так как утонул плаватель.
Федеральные земли Германии

Несчастный случай, смерть от утопления в Рейне, Дуйсбург.

Наблюдатели заметили человека в воде и подняли тревогу. К сожалению, это произошло слишком поздно. Службы экстренной помощи извлекли из Рейна в Дюссельдорфе бездыханное тело.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно