- Строительство железнодорожных линий между Гамбургом и Берлином переживает корректировки графика

Работы на железной дороге, соединяющей Гамбург и Берлин, начались, что вызывает неудобства для пассажиров. В 22:00 в пятницу, по просьбе компании, были внесены оперативные изменения. До 14 декабря пассажиры дальних и пригородных поездов могут ожидать значительно сокращенное расписание.

В дальнем сообщении работает только половина обычных четырех линий на этом маршруте. Остальные поезда desviваются на запад в направлении Штендаля, добавляя 45 минут и курсируя только один раз в час вместо двух.

Также ведутся работы между Гамбургом и Шверином, которые завершатся 29 сентября. В это время не будет ходить ICE. Пассажирам предлагается прямой автобусный заменитель, а также ежедневный Intercity поезд через Любек.

Пригородные поезда также подвержены влиянию обширных строительных работ. Пассажиры в пострадавших районах вынуждены использовать автобусы-заменители.

Между Віттенберге и Карстадтом в Бранденбурге железная дорога удаляет существующее бетонное полотно и заменяет его на шпальный путь. По данным компании, этот метод строительства неоднократно ремонтировался в последние годы, но в конечном итоге оказался неэффективным.

В результате, маршрут между этими двумя городами будет полностью закрыт до 14 декабря, и пассажирам придется пользоваться автобусами. С начала октября закрытие будет продлено до Людвигслуста.

Также есть ограничения в пригородном сообщении между Гамбургом и Шверином. Сначала полностью закроется участок Гамбург-Бюхен до начала сентября, затем последуют интервалы однопутных закрытий и многодневные полные закрытия.

Еще одно длительное закрытие запланировано на 2025 год. С августа 2025 по апрель 2026 года запланирован полный ремонт маршрута, так называемая "генеральная реконструкция". Будут заменены пути, стрелки, контактная сеть и сигнальная техника. После ремонта маршрут должен быть свободен от ремонтов, что позволит поездам курсировать более надежно, чем раньше.

К сожалению, текущие строительные работы больше нельзя откладывать. "Работы в 2024 году необходимы, чтобы поезда могли сохранять полную скорость и было меньше перебоев в инфраструктуре", - заявил представитель Deutsche Bahn.

Были проведены обширные консультации о том, можно ли совместить строительные работы с общей реконструкцией, но соблюдение правовых сроков обслуживания потребовало немедленного начала работ.

Железнодорожное строительство между Гамбургом и Шверином приведет к прекращению движения ICE с сейчас до 29 сентября. Пассажирам этого маршрута будет предложено прямое автобусное сообщение.

Несмотря на продолжающиеся железнодорожные работы между Віттенберге и Карстадтом, пассажирам придется пользоваться автобусами-заменителями, так как маршрут между этими двумя городами будет полностью закрыт до 14 декабря.

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