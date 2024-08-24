- Строительство пограничного перехода с Данией на однополосной автомагистрали А7

Автомагистраль А7 на пограничном пункте с Данией будет находиться в стадии строительства до ноября. По данным Автобан ГмбХ, этот участок дороги, построенный в 1972 году, нуждается в срочном ремонте. Работы по реконструкции зоны отдыха Элlund начнутся в понедельник.

С 1 сентября движение в сторону Германии будет перенаправлено на однополосную дорогу через зону отдыха. После этого будет произведена реконструкция дороги в пограничной зоне в южном направлении.

С середины сентября движение в обоих направлениях будет осуществляться по полосе в северном направлении. В каждом направлении будет доступна только одна полоса. Развязка на юг в направлении Фленсбург/Харрислее будет закрыта в это время. К началу ноября магистраль должна быть полностью доступна, хотя работы по реконструкции зоны отдыха продолжатся до лета 2025 года.

Автобан ГмбХ ожидает минимальных заторов в связи с окончанием сезона отпусков в Дании. В прошлом году была отремонтирована полоса в северном направлении. Как отметил представитель Автобан ГмбХ Торбен Виенке, сотрудничество с датским регулирующим органом Веиддиректорат проходит очень гладко.

Закрытие развязки на юг в направлении Фленсбург/Харрислее в период, когда в каждом направлении доступна только одна полоса, будет управляться Комиссией. После завершения работ по реконструкции в южном направлении Комиссия будет следить за восстановлением полной пропускной способности магистрали А7.

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