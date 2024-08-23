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Федеральные земли ГерманииНовостиПотсдамский

Строительный сектор Восточной Германии продолжает испытывать повышенные уровни стресса

Уменьшение заказов и доходов: Восстановление по-прежнему остается не достижимым для строительство восточной Германии в Берлине, Саксонии, Бранденбурге и Саксонии-Анхальт.

 and  Alex Stellmacher
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Состояние строительного сектора в Восточной Германии остается сложным
Состояние строительного сектора в Восточной Германии остается сложным

- Строительный сектор Восточной Германии продолжает испытывать повышенные уровни стресса

Для строительного сектора Восточной Германии экономический ландшафт по-прежнему остается сложным. Общий доход и объем заказов слегка снизились в первой половине года. Единственным положительным моментом было увеличение доходов в экономическом строительном секторе, согласно Ассоциации строительной промышленности Восточной Германии. "Кризис, который мы наблюдали в начале года, в основном в запросах на строительные услуги, значительно смягчился к концу первого полугодия 2024 года", - сообщили они. "Пока нет признаков восстановления".

Общий объем заказов за первые шесть месяцев составил примерно 9,5 миллиарда евро, согласно ассоциации, что на 5% меньше, чем в предыдущем году, с учетом инфляции.

Только в общественном строительном секторе наблюдался заметный рост спроса. Здесь номинальная стоимость заказов увеличилась более чем на 10% до примерно 4 миллиардов евро. В отличие от этого, строительное жилье показало снижение заказов на 7,6% до 1,3 миллиарда евро.

Состояние дел в отрасли остается хрупким, если учитывать доходы. После учета колебаний цен доходы снизились более чем на 5% до 9,6 миллиарда евро в первой половине года. Хотя доходы в общественном строительстве остались стабильными, они значительно снизились в строительстве жилья. Лишь в экономическом строительном секторе наблюдался рост.

Кроме того, исследуя прогресс выдачи разрешений на строительство, ассоциация пришла к выводу, что в ближайшей перспективе не ожидается изменения тенденции в строительном секторе.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, проект Конгресс-центра в Потсдаме показал увеличение строительной активности, что положительно повлияло на рост доходов в экономическом строительном секторе. Однако спрос на новые разрешения на строительство в других секторах suggeriruet, что существенного восстановления в строительном секторе Восточной Германии, включая Потсдам, в ближайшее время не произойдет.

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