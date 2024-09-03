- Строительная техника частично демонтирует высокую проволоку для трамваев.

В Карлсруэ экскаватор частично разрушил воздушную линию электропередачи, предназначенную для трамваев. Некоторые части разрушенной линии столкнулись с трамваем, но, к счастью, жертв нет, как подтвердили местные правоохранительные органы. Линия трамвая на улице Шиллера закрыта, но движение в других местах вернулось к нормальному состоянию. Во время разгрузки с полуприцепа лопасть экскаватора зацепилась за линию. Примерный ущерб оценивается в 25 000 евро.

Происшествие с экскаватором произошло рядом с железнодорожным вокзалом, что привело к временным перебоям в движении поездов. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, городской совет рассматривает возможность ужесточения правил для тяжелых транспортных средств вблизи инфраструктуры трамвая.

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