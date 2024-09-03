Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЖелезнодорожные

Строительная техника частично демонтирует высокую проволоку для трамваев.

В процессе разгрузки экскаватора с прицепа грузовика в Карлсруэ его часть зацепилась за линию электропередачи трамвая.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Строительная техника частично демонтирует высокую проволоку для трамваев.

В Карлсруэ экскаватор частично разрушил воздушную линию электропередачи, предназначенную для трамваев. Некоторые части разрушенной линии столкнулись с трамваем, но, к счастью, жертв нет, как подтвердили местные правоохранительные органы. Линия трамвая на улице Шиллера закрыта, но движение в других местах вернулось к нормальному состоянию. Во время разгрузки с полуприцепа лопасть экскаватора зацепилась за линию. Примерный ущерб оценивается в 25 000 евро.

Происшествие с экскаватором произошло рядом с железнодорожным вокзалом, что привело к временным перебоям в движении поездов. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, городской совет рассматривает возможность ужесточения правил для тяжелых транспортных средств вблизи инфраструктуры трамвая.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Стремление упростить административные задачи в больницах
Федеральные земли Германии

Стремление упростить административные задачи в больницах

Вузлы здравоохранения в Нижней Саксонии перегружены. Министр здравоохранения Филиппи обоснованно обвиняет бюрократию и критикует значительную противоположную сторону в Берлине.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.
Федеральные земли Германии

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.

Идущие пешком по тротуарам сталкиваются с брошенными велосипедами. Велосипедисты едут нестабильно, зигзагами. Отметилась недавняя discourse, приведшая к беспорядкам – без прецедента.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному...
Федеральные земли Германии

Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Власти обвинили интернет-группу в незаконной деятельности, такой как вводящее в заблуждение представление ситуаций, чтобы спровоцировать вмешательство правоохранительных органов по месту жительства. Сейчас в деле участвует Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (БКА).

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На A38 по-прежнему происходит блокада, препятствующая движению транспорта в сторону Гёттингена, ещё...
Федеральные земли Германии

А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода.

- А38 в Геттинген будет закрыта в течение длительного периода. Автомагистраль 38 между Лейпцигом и Гёттингеном останется закрытой еще на несколько дней из-за проблем с дорогой в районе Вайсенфельса. Восстановительные работы после серьезной аварии прошлой недели оказались сложнее, чем ожидалось, как сообщил представитель федеральной компании «Автобан». Асфальтовое покрытие было разрушено

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Стремление упростить административные задачи в больницах
Федеральные земли Германии

Стремление упростить административные задачи в больницах

Вузлы здравоохранения в Нижней Саксонии перегружены. Министр здравоохранения Филиппи обоснованно обвиняет бюрократию и критикует значительную противоположную сторону в Берлине.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Возможное присутствие президента Турции в составе саммита BRICS
Политика

Турция может потенциально стремиться к вступлению в альянс БРИКС.

Турция может потенциально стремиться к вступлению в альянс БРИКС. Блок БРИКС, похоже, расширяется дальше, так как сообщается, что Турция теперь стремится к членству. Это происходит после того, как несколько стран присоединились в начале года, и Турция, возможно, не будет единственным новым членом. Как сообщает Bloomberg на основе анонимных источников, Турция

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.
Федеральные земли Германии

Электромотор упал с лестницы, причинив травму головы одному человеку.

Идущие пешком по тротуарам сталкиваются с брошенными велосипедами. Велосипедисты едут нестабильно, зигзагами. Отметилась недавняя discourse, приведшая к беспорядкам – без прецедента.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка в шести территориях начали расследования по цифровому преследованию и упорному...
Федеральные земли Германии

Инциденты киберзапугивания зарегистрированы в шести регионах Германии

Власти обвинили интернет-группу в незаконной деятельности, такой как вводящее в заблуждение представление ситуаций, чтобы спровоцировать вмешательство правоохранительных органов по месту жительства. Сейчас в деле участвует Федеральное ведомство криминальной полиции Германии (БКА).

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно