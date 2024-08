- "Строгое соревнование": Зверев побеждает в немецком US Open

Алекс Зверев похлопал по спине своего олимпийского соседа по комнате Максимилиана Мартерера и улыбнулся после напряженного матча. Немецкое противостояние в Нью-Йорке закончилось победой Зверева со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 53 минуты, и Зверев без проблем реализовал свой первый матч-бол. Следующим соперником Зверева будет победитель матча между Алексом Мюллером и Адамом Уолтоном.

Зверев признал трудности, с которыми столкнулся во время матча, отметив: "Это не было легкой прогулкой, он мой товарищ и хорошо меня знает". Он боролся, как часто делает на ранних этапах турниров Большого шлема. "Это был просто мой обычный первый раунд", - сказал он.

Нимейер создает волнение

Два немецких игрока показали сильные выступления. Юле Нимейер обеспечила небольшую сенсацию, обыграв украинскую 32-ю сеяную Даяну Ястремскую со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:4 после 3 часов и 10 минут. Родом из Дортмунда, Нимейер выразила свое удовлетворение, сказав: "Это был фантастический матч, мы боролись за каждый гейм". Карьера Нимейер была на спаде, но эта победа, возможно, сигнализирует о возрождении.

Татjana Мария легко справилась с аргентинкой Соланой Сиеррой, выиграв 6:2, 6:3. Мария теперь ждет сложный матч против Коко Гауфф, защищающей титул US Open. К сожалению, Лаура Зигеmund не смогла справиться с австралийской квалификацией Мейей Джоинт, проиграв 4:6, 5:7.

Мать Зверева становится свидетелем драмы

В жаркой атмосфере Нью-Йорка выступление Зверева было далеко от пика, необходимого для завоевания первого титула Большого шлема, при температуре 30 градусов. Олимпийский чемпион 2021 года допустил несколько невынужденных ошибок, швырнул ракетку на землю и вступил в жаркий спор со своей командой, где сидели его мать Ирина и подруга София Томалла. Обычно Ирине трудно смотреть матчи своего сына с трибун.

Сейчас 29-летний Мартерер, занимающий 100-е место в мире, смог пробиться в основную сетку, несмотря на неудачную квалификацию на US Open из-за отказа финского игрока Эмиля Руусувуори. В Париже они были соседями по комнате в олимпийской деревне немецких теннисистов.

Нестабильность Зверева продолжается

Зверев начал хорошо, сделав брейк на подаче Мартерера всего за 3 минуты. Однако он столкнулся с брейк-пойнтом в первом сете из-за некоторых неточных ударов с форхенда в длинных розыгрышах, которые ему удалось отразить. Зверев выиграл сет за 30 минут, закрепив его эйсом.

Мартерер поддерживал высокий темп на протяжении всего матча. Успех первого сервиса Зверева снизился, что привело к меньшему количеству быстрых очков. В начале он смог вернуть свою подачу, но в тай-брейке Зверев все больше раздражался из-за своих неудачных ударов, и двойная ошибка на 5:6 стоила ему сета.

Раздражение Зверева усилилось. При счете 0:1 он легонько швырнул ракетку на землю и часто общался со своей группой поддержки на трибунах. Этот всплеск, казалось, помог: несмотря на некоторые ошибки, Зверев восстановил контроль над матчем. Он выиграл третий сет и затем сделал брейк на подаче Мартерера на любую, ведя 3:2. С тех пор он не проиграл больше ни одного гейма.

