Строгое отношение к дочерней компании Lufthansa Discover

Кажется, назревает забастовка в Discover Airlines, дочерней компании Lufthansa. Оба профсоюза, UFO и Cockpit, проголосовали за проведение промышленных действий, хотя точная дата забастовки пока не назначена.

В голосовании профсоюза UFO 92% членов проголосовали за проведение забастовки, чтобы впервые заключить собственные соглашения об оплате труда с компанией. В то же время в опросе, проведенном профсоюзом пилотов (VC), 81% экипажей поддержали идею забастовки. Явка на это голосование составила 90%. Эксперт по зарплатам VC Марсель Гроэльс заявил, что члены имеют право выбирать своих представителей в профсоюзе, и явное большинство выбрало не выравниваться с Верди.

С одобрением своих членов оба профсоюза теперь имеют право объявить неограниченные забастовки на рейсах Discover Airlines. Эксплуатируя 27 aircraft из Мюнхена и Франкфурта, эти рейсы перевозят пассажиров в курортные destinations по всей Европе и за ее пределами. Компания планирует расширить свой флот до 33 aircraft к середине 2027 года.

Однако профсоюзы хранят свои дальнейшие шаги в секрете по стратегическим причинам. Известно, что пилоты и стюардессы планируют координировать свои действия, но они не раскрывают подробностей о забастовке. Также не исключено, что другие сотрудники Lufthansa могут присоединиться в знак солидарности.

Сжато, но ясно, что в Discover Airlines есть серьезный профсоюзный спор, который может привести к забастовкам. Профсоюзы UFO и Cockpit получили большинство голосов от своих членов, чтобы оспорить существующие соглашения об оплате труда и заключить собственные, что может нарушить работу Discover Airlines с его расширяющимся флотом из 27 (в скором времени 33) aircraft и, возможно, повлиять на более широкие операции Lufthansa.

«Борьба за власть» между Discover Airlines и его профсоюзами UFO и Cockpit набирает обороты, так как оба получили существенное большинство, чтобы оспорить текущие соглашения об оплате труда. Эта «Борьба за власть» может привести к нарушительным забастовкам, затрагивающим операции Discover Airlines с его растущим флотом из 27 (в скором времени 33) aircraft.

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