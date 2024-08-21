Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиБорьба за власть

Строгое отношение к дочерней компании Lufthansa Discover

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Возможные забастовки угрожают Discover, поскольку профсоюзы UFO и Cockpit выражают сильную...
Возможные забастовки угрожают Discover, поскольку профсоюзы UFO и Cockpit выражают сильную поддержку.

Строгое отношение к дочерней компании Lufthansa Discover

Кажется, назревает забастовка в Discover Airlines, дочерней компании Lufthansa. Оба профсоюза, UFO и Cockpit, проголосовали за проведение промышленных действий, хотя точная дата забастовки пока не назначена.

В голосовании профсоюза UFO 92% членов проголосовали за проведение забастовки, чтобы впервые заключить собственные соглашения об оплате труда с компанией. В то же время в опросе, проведенном профсоюзом пилотов (VC), 81% экипажей поддержали идею забастовки. Явка на это голосование составила 90%. Эксперт по зарплатам VC Марсель Гроэльс заявил, что члены имеют право выбирать своих представителей в профсоюзе, и явное большинство выбрало не выравниваться с Верди.

С одобрением своих членов оба профсоюза теперь имеют право объявить неограниченные забастовки на рейсах Discover Airlines. Эксплуатируя 27 aircraft из Мюнхена и Франкфурта, эти рейсы перевозят пассажиров в курортные destinations по всей Европе и за ее пределами. Компания планирует расширить свой флот до 33 aircraft к середине 2027 года.

Однако профсоюзы хранят свои дальнейшие шаги в секрете по стратегическим причинам. Известно, что пилоты и стюардессы планируют координировать свои действия, но они не раскрывают подробностей о забастовке. Также не исключено, что другие сотрудники Lufthansa могут присоединиться в знак солидарности.

Сжато, но ясно, что в Discover Airlines есть серьезный профсоюзный спор, который может привести к забастовкам. Профсоюзы UFO и Cockpit получили большинство голосов от своих членов, чтобы оспорить существующие соглашения об оплате труда и заключить собственные, что может нарушить работу Discover Airlines с его расширяющимся флотом из 27 (в скором времени 33) aircraft и, возможно, повлиять на более широкие операции Lufthansa.

«Борьба за власть» между Discover Airlines и его профсоюзами UFO и Cockpit набирает обороты, так как оба получили существенное большинство, чтобы оспорить текущие соглашения об оплате труда. Эта «Борьба за власть» может привести к нарушительным забастовкам, затрагивающим операции Discover Airlines с его растущим флотом из 27 (в скором времени 33) aircraft.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Множество лимузинов и напитков с Energie содержат значительное количество сахара
Экономика

Увеличение спроса на напитки без сахара

Потребление напитков играет важную роль в поддержании сбалансированной диеты. Тем не менее, многие популярные среди детей напитки, такие как газировки, часто содержат избыток сахара, вызывая обеспокоенность защитников потребителей. Они продолжают лоббировать спорную инициативу.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Возможное решение может быть близко на незадачливой верфи Meyer Werft - канцлер Scholz планирует...
Экономика

Канцлер Германии посещает верфь Майер, когда появился потенциальный план спасения

- Канцлер Германии посещает верфь Майер, когда появился потенциальный план спасения Угрожаемый "Мeyer Werft" находится на грани потенциального спасения. Как сообщает "Новая Оснабрюкская газета", высшие чины от партии СДПГ, в том числе федеральный канцлер Олаф Шольц, министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль и министр экономики Нижней Саксонии

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Бизнесы в настоящее время задерживают свои покупки товара.
Экономика

Сектор ювелирных изделий и часов выражает недовольство ростом цен на золото.

Сектор ювелирных изделий и часов не переживает свойžnoe время, как было ожидаемо. Несмотря на то, что некоторые показатели демонстрируют рост в их промежуточной финансовойTambor, эксперты отрасли делают акцент на ключевые факторы, которые следует учитывать.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Договоренность между Верди и дочерней компанией Люфтханзы Дискавери вызвала недовольство среди...
Экономика

Персонал авиакомпании выбирает перерыв работы в филиале Lufthansa.

- Персонал авиакомпании выбирает перерыв работы в филиале Lufthansa. Авиакомпания Lufthansa может столкнуться со стачечными предупреждениями от оператора туристических рейсов Discover. В отдельных голосованиях члены профсоюзов UFO и Cockpit проголосовали за проведение акций протеста. Дата начала забастовки не была объявлена в среду. Два профессиональных профсоюза пилотов и бортпроводников тесно сотрудничают,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.
Общество

Виктория Бекхэм получает эксклюзивное телешоу на Netflix.

Неflix, платформа для потоковой передачи, углубился в футбольный путь своего мужа, Дэвида Бекхэма, с документальным сериалом. Близлежащая инициатива направлена на рассказ о том, как звезда Spice Girls построила свой модный бренд.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.
Главные темы

После отклонения ходатайства AfD о немедленном рассмотрении дела, был создан надзорный совет Тюрингии.

Вторник в Ландтаге Тюрингии в Эрфурте была создана контрольно-парламентская комиссия. Ранее Конституционный суд в Веймаре отклонил срочное ходатайство фракции AfD. Эта комиссия имеет целью надзирать за внутренней разведкой земли и действовать в конфиденциальной обстановке.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Фосен Штральзунд ГмбХ, компания, арендующая большую судостроительную площадку в Штральзунде, не...
Федеральные земли Германии

Стралсунд отрывается от Фозена по причинам, связанным с Volkswerft.

Дочернее предприятие норвежской судостроительной компании Fosen Yards не соответствует ожиданиям, как сообщает Ганзейский город. Тем не менее, официальные лица муниципалитета сохраняют оптимистичный взгляд на будущее региона.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.
Главные темы

Четыре человека обвиняются в совершении убийств в ответ на убийство в Нижней Саксонии.

Начались в среду в окружном суде в Вердене, Нижняя Саксония, судебные процессы по обвинению тупицы 32 лет в умышленном убийстве из мести. Обвинение включало в себя выстрелы по двум женщинам, мужчине в возрасте от 30 до 55 лет и трехлетнему ребенку в Шейселе и Брокеле в начале марта....

 and  James Williams
Для участников Общедоступно