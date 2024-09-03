Стремления Ван Эрта к Вюэльте рушатся на обрыве.

В рамках Вуэльта Испании бельгийский велогонщик-вундеркинд Вут ван Аерт превратил соревнование в триумфальное возвращение своей дисциплины. В 29 лет он захватил контроль над tanto спринтерской, как и очковой классификацией в заключительные недели тура, победив в трех этапах ранее. К сожалению, все эти амбиции были прерваны на опасном мокром повороте за 50 километров до конца 16-го этапа.

Ван Аерт, находившийся в отрыве, потерял управление на скользком асфальте и врезался в скалу. Несмотря на то, что ему удалось сесть на запасную велосипед, его колено было разбито и кровоточило, он был вынужден остановиться снова и обратиться за помощью в автомобиль своей команды.

Эта неудача поставила крест на его планах закончить последний Гранд-тур года в качестве лучшего спринтера. До несчастья ван Аерт одержал три победы на этапах в своем национальном туре и его шансы на то, чтобы финишировать в Мадриде в качестве лидера в общем зачете, казались многообещающими. Он также возглавлял горную классификацию.

Роглич цепляется за красную майку ниткой

Неудачливому ван Аерту пришлось пережить второе жестокое столкновение в этом году. В марте он пострадал в результате высокоскоростной аварии на бельгийском классическом соревновании Дварс дор Фландерен, в результате чего у него были переломаны ключица, грудина и несколько ребер. Это помешало его участию в Париже-Рубе, Giro d'Italia, лишив его шансов. Однако во время Тур де Франс он завоевал бронзовую медаль в олимпийской индивидуальной гонке.

Неизвестно, сможет ли он принять участие в европейском шоссейном чемпионате в своей родной Бельгии на следующей неделе или в чемпионате мира в Швейцарии несколько дней спустя.

Неудача ван Аерта на 16-м этапе, который завершился в Лагосе де Ковандонга после 181,5 километров дождя и тумана, открыла дорогу испанцу Марку Солеру, который стал победителем этапа. Бен О'Коннор из Австралии продолжал удерживать красную майку лидера общего зачета, несмотря на то, что его преимущество над вторым местом, занятым 34-летним словенским суперзвездой Приможем Рогличем, сократилось до пяти секунд. Его товарищ по команде Флориан Липовиц из Ульма упал с шестого на девятое место в общем зачете и лишился белой майки лучшего молодого велогонщика в пользу испанца Карлоса Родригеса.

17-й этап состоится в среду и пройдет на расстоянии 141,5 километров от Арнуэро до Сантандера. Вуэльта завершится индивидуальной гонкой в Мадриде 8 сентября.

Несмотря на неудачу на 16-м этапе, Вут ван Аерт оставил незабываемое и грозное впечатление своей победой на трех этапах и лидерством в спринтерской и очковой классификациях. Несмотря на свою неудачную аварию, Роглич остался близко к Бену О'Коннору в общем зачете, сохраняя свои шансы на красную майку.

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