"Стремительная одержимость ФК "Бавария" проникает в "Усиалу" " (Парафразировано)

Баварский футбол уже смотрит в будущее, и одним из главных вопросов является будущее Ямала Мусиала. Флориан Виртц и игрок из Лейпцига также находятся в поле зрения.

Мусиала и Виртц могут вскоре сиять вместе в Баварии. Это не просто мечта или фантазия, а реальная возможность в ближайшем будущем. "Я уже могу представить это", - сказал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн с улыбкой, "но это будет дорого". Уже ходят слухи о блестящем будущем "Мусиала" в Мюнхене.

Приоритет Баварии - продлить контракт с Ямалом Мусиалой как можно скорее. После возвращения из национальной команды запланированы дальнейшие переговоры. "Мы всегда на связи. Он должен стать лицом ФК Бавария в будущем", - сказал спортивный директор Макс Эберл изданию "Спорт Бильд", добавив, "Его путь в ФК Бавария еще не окончен. Он хочет выигрывать трофеи, и мы тоже".

Долгосрочный контракт для Мусиала?

Ранее президент клуба Герберт Хайнер также подчеркнул важность 21-летнего игрока для клуба. Хайнер даже видит для него своего рода "долгосрочный контракт". "Мы хотим приложить все усилия, чтобы привязать его к нам надолго. По моему мнению, он мог бы стать вторым Томасом Мюллером в Баварии и играть здесь в течение следующих 20 лет".

Контракт Мусиала истекает в 2026 году. Реал Мадрид и Манчестер Сити уже давно следят за атакующим игроком, рыночная стоимость которого составляет 130 миллионов евро. "Джамал - игрок, которых очень мало. После почти каждого матча его товарищи по команде хвалят - играть с ним одно удовольствие, и смотреть на него тоже", - сказал Эберл.

Англия может быть соблазнительным предложением для высокого мастера. Он провел большую часть своей юности в академиях английской Премьер-лиги, сначала кратко в ФК Саутгемптон, а затем более восьми лет в ныне хаотичном ФК Челси. Он также представлял юношеские сборные Англии.

Маттёс призывает Баварию сохранить Мусиала

Самый результативный немецкий игрок Лотар Маттёс видит в Мусиале одно из лиц немецкого футбола. "Я получаю почти столько же удовольствия от просмотра его, как и от Месси в его лучшие годы". Он поэтому призывает Баварию "обязательно" сделать все, чтобы сохранить Мусиала. Маттёс также возвращает Виртца в разговор. Бавария могла бы потенциально использовать Виртца в качестве козыря в переговорах с Мусиалой, он предложил.

Эта идея не так уж и нереальна, поскольку почетный президент Ули Хёнесс неоднократно выражал желание привести в Мюнхен желанного игрока из Леверкузена. Контракт Виртца истекает в 2027 году, его рыночная стоимость такая же, как и у Мусиала, 130 миллионов евро. Согласно "Спорт Бильд", Хёнесс якобы уже встречался с родителями Виртца, Карен и Хансом, в Тегернзе.

Лерой Сане - ключевой фактор для титулов

Но Мусиала и Виртц не единственные крупные кадровые вопросы, которые Мюнхен в настоящее время рассматривает с Blick в светлое будущее. Самое последнее известие о Баварии гласит, что в следующее лето они снова заинтересованы в игроке из Лейпцига Хави Симонсе. Кроме того, в ближайшее время запланированы переговоры с Лероем Сане и капитаном DFB, Йошуа Киммихом, чьи контракты истекают в 2025 году.

"Мы все знаем: он является фактором в победе в титулах", - сказал Эберл о Сане. С другой стороны, Хайнер поддержал Киммиха, "Я был бы счастлив, если бы Йо закончил свою карьеру в ФК Бавария, но не в следующем году, а через много лет". Так же, как и Ямал Мусиала.

ФК Бавария Мюнхен активно работает над продлением контракта Ямала Мусиала, рассматривая возможность "долгосрочного контракта". Это считается важным для того, чтобы удержать молодого таланта в клубе, поскольку он очень востребован другими топ-клубами.

Немецкий рекордсмен Лотар Маттёс призывает Баварию сохранить Мусиала, заявляя, что он является лицом немецкого футбола и доставляет удовольствие смотреть на него. Также рассматривается идея использовать Флориана Виртца в качестве козыря в переговорах с Мусиалой.

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