Niclas Фюллькруг, преданный футболист, представляющий свою страну, обожается фанатами и фактически является знаменосцем команды немецкой футбольной ассоциации (ДФБ). Этот поздно расцветший форвард, когда-то отправленный на роль шута во время домашнего чемпионата Европы, видит, как команда ДФБ переживает важный этап после ухода таких фигур, как Тони Кроос, Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган и Томас Мюллер. Теперь на первый план выходят люди, подобные ему.

Молодежь в составе значительно уменьшилась. И 31-летний Фюллькруг чувствует необходимость взять на себя еще более важную роль. В среду этот форвард, перешедший из "Боруссии Дортмунд" в "Вест Хэм Юнайтед" этим летом, сидит на подиуме ДФБ в Херцогенаурахе более получаса и подробно обсуждает различные темы, связанные с командой ДФБ, новым капитаном, новым номером один и предстоящим чемпионатом мира с матчами Лиги наций.

Хотя в составе из 23 человек по-прежнему 20 игроков, принимавших участие в чемпионате Европы, для Фюллькруга произошли значительные изменения. "Это уже кардинально другая команда. Есть только четыре, пять человек, которых нет. Но мы потеряли нескольких очень влиятельных фигур, которые играли важные роли", - говорит он, глядя на Гюндогана, Крооса, Мюллера и Нойера.

Несмотря на эти изменения, импульс, набранный во время чемпионата Европы, не должен быть утерян, а должен быть возрожден в субботу (20.45 по центральноевропейскому времени) в Дюссельдорфе против Венгрии и через три дня в Амстердаме против Нидерландов, "там, где мы закончили на чемпионате Европы". Фюллькруг надеется, что фанаты продолжат с нетерпением ждать каждый международный матч. Даже если ясно, что "мы не можем вызвать тот же ажиотаж во время Лиги наций, что и на домашнем турнире".

Тем не менее, энергия, дух победы, энтузиазм должны быть очевидны и ощутимы на стадионах. "Очень общительная Германия" - это то, что Фюллькруг особенно ценил в домашнем чемпионате Европы, хотя он и закончился для них в четвертьфинале против Испании. Ранний вылет он воспринял иначе, чем футболисты, которые в первую очередь ассоциируют себя с титулами. "Для меня боль было в том, что это путешествие закончилось", - говорит Фюллькруг: "Путешествие - это цель, и это часто так со мной".

Теперь начинается новое путешествие, которое, надеюсь, закончится триумфально на чемпионате мира 2026 года. "Мы хотим быть slightly less experienced, enthusiastic, hungrier team that maybe wants this one success even more than those who already have it. That's what we set as our work ethic."

Фюллькруг видит свою позицию как поднявшуюся в иерархии. Он также отправляется в совершенно новую личную жизнь, новую фазу. После своего перехода в Англию Фюллькруг теперь один из трех национальных игроков, играющих за границей, вместе с новым номером один Марком-Андре тер Штегеном (ФК Барселона) и нападающим Каем Хаверцом (ФК Арсенал).

Он говорит об "исполнении еще одной мечты" с Премьер-лигой и жизнью в Лондоне. Но когда он говорит о многомиллионном трансфере, он также не скрывает некоторую разочарованность поведением Дортмунда. "Я не хочу ничьих ног", - говорит он и затем делает это вербально: "Трансфер, который сделал BVB, не лучший показатель доверия". Теперь боссы Дортмунда возлагают надежды на голы от нового форварда, которого они привели из Штутгарта, Серу Гюирасси.

В кругу ДФБ Фюллькруг чувствует признание и ценность, даже если он стоит ниже талантливого Хаверца в списке форвардов. Однако распределение ролей на чемпионате Европы, с стартовыми игроками, запасными и запасными, модифицируется национальным тренером в повседневных международных матчах. "Роли более гибкие, профиль остается", - объяснил Нагельсманн.

Фюллькруг заключает: "Конечно, будет одна или две игры, когда тренер увидит меня в стартовом составе". В конце концов, его голевой показатель 13 голов в 21 международном матче впечатляет. Только один игрок в немецкой сборной забивает чаще - Хаверц (18 голов в 51 игре).

Особенно после ухода последних победителей чемпионата мира 2014 года присутствие Фюллькруга в раздевалке или за обеденным столом, перед камерами и микрофонами, но также и в штрафной соперника, является важным фактором на пути к чемпионату мира 2026 года. "Для меня важно, чтобы моя команда могла рассчитывать на меня", - говорит он. И "Фюллькруг" выражает то, что многие фанаты ценят в нем. "Мы хотим появиться как единое целое, гордо носить немецкую национальную футболку и сделать все возможное, чтобы быть успешными для нашей страны".

