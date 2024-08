- Стрельба на центральном вокзале: какая информация доступна в настоящее время?

После прошлой недели смертельных стрельб в главном вокзале Франкфурта продолжаются расследования причин и мотивов инцидента.

Что произошло?

Согласно данным прокуратуры, 54-летний мужчина якобы застрелил 27-летнего мужчину в голову около 21:15 во вторник, недалеко от Platform 9 в главном вокзале. После того, как молодой человек упал на землю, обвиняемый, якобы, произвел еще два выстрела в голову и бросил оружие, пытаясь скрыться. Федеральная полиция оперативно задержала подозреваемого, предотвратив его попытку сесть на поезд и сбежать.

Что можно предположить о подозреваемом и возможных мотивах?

Подозреваемый - 54-летний турецкий гражданин, проживающий в районе Ортенау в Баден-Вюртемберге. По словам Мехмета Танriverdi, заместителя председателя Курдской общины в Германии, как подозреваемый, так и жертва имеют курдские корни из Турции, недалеко от сирийской границы. Танriverди получил эту информацию от источников в общине. В качестве возможной причины может быть семейная вражда или месть за историческую обиду в Турции.

По словам представителей курдской общины, жертва ранее была замешана в убийстве молодого человека на клубничной ферме в турецком городе Анталья в 2016 году. После этого он бежал в Германию, опасаясь мести за свои действия. "Молодой человек был безрассуден в социальных сетях, делая себя легкой мишенью для своих врагов", - прокомментировал Танriverди. Сообщается, что подозреваемый - дядя предыдущей жертвы жертвы.

Что такое кровная месть?

Кровная месть - это архаическая форма самосуда, которая сохранилась во многих странах мира. В Турции такие случаи время от времени всплывают и рассматриваются в суде. Хотя это устаревшая практика, Танriverди считает, что она все еще существует в сельских курдских районах с минимальным государственным контролем, особенно в отношении земельных и семейных споров. Она также сохраняется в некоторых частях Албании, Косово и иногда на Крите.

Насколько распространены подобные случаи?

По словам Бритты Банненберг, профессора criminology в Гиссенском университете, такие инциденты в Германии редки. Они обычно включают "взаимные убийства мужчин в рамках семьи и социального круга, совершенные публично с использованием огнестрельного оружия", - объясняет она. Преступники обычно стремятся избежать ареста, а члены семьи, как правило, молчаливы даже в суде. Однако Банненберг признает, что следователям удалось получить некоторые сведения из свидетельских показаний и прослушивания телефонов: эти акты часто тщательно планируются, жертвы находятся под наблюдением, и иногда нанимаются иностранные наемные убийцы, чтобы войти и покинуть страну, чтобы совершить преступление.

Семьи имеют свои социальные нормы, и "споры о долях в криминальных предприятиях, статус молодых мужчин и демонстрация власти часто переплетаются с примитивными культурными представлениями", - говорит Банненберг.

Чего мог ожидать преступник?

"Любой, кто совершает такой акт, должен иметь очень сильную мотивацию или находиться под сильным давлением", - сказал криминальный психолог Рудольф Эгг. "Любой, кто совершает такое публичное преступление, рискует быть пойманным и получить пожизненное заключение", - добавил Эгг, который в течение длительного времени занимал пост директора Центра криминологических исследований в Висбадене. Вероятно, преступник понимал, что ему вряд ли удастся сбежать.

Криминолог Бритта Банненберг заявила, что "продолжаются расследования для установления причин акта. Возможно, что другие лица могут быть восприняты как зачинщики, сообщники или даже соучастники". Однако, по ее мнению, судебная система реже рассматривает такие случаи, чем несколько десятилетий назад.

