- Стрельба из автомобильного столкновения - правоохранительные органы в Бремене

Группа свадебных гуляк вызвала реакцию правоохранительных органов в Бремене. Наблюдатели утверждали, что в небо были выпущены выстрелы из конвоя, как было установлено в ходе раннего расследования. В результате проверки участников и транспортных средств было изъято нелетальное огнестрельное оружие. Один транспортное средство было изъято и увезено из-за спорного статуса владения.

Ранее, другое транспортное средство столкнулось с барьером предупреждения на съезде с A27. Полиция опросила всех причастных. Было подано несколько заявлений, которые включали нарушения правил обращения с огнестрельным оружием.

Другое транспортное средство, участвовавшее в аварии на съезде с A27, имело историю инцидентов, связанных с огнестрельным оружием. Авторитетам потребовалось провести дальнейшее расследование из-за многочисленных нарушений, связанных с ним.

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