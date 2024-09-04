- Стратегия восстановления Лерой Сане: "Движение в правильном направлении"

Лерой Сане кажется, вернулся в строй с линией «Баварии». После операции на паховой области из-за стойких проблем с аддукторами после своего ухода с чемпионата Европы, 28-летний футболист сообщает, что чувствует себя отлично, и восстановление проходит по плану. «Я в хорошей форме, все идет хорошо, и я присоединился к тренировкам команды без проблем. Надеюсь, так и будет», — сказал он, вернувшись к тренировкам в Мюнхене более месяца назад, в интервью, размещенном на сайте клуба.

Санэ не торопится, чтобы полностью восстановиться, сказав: «Мы решили дать мне время, чтобы убедиться, что все чувствуется совершенно правильно». Он присоединился к «Баварии» летом 2020 года из «Манчестер Сити».

Немецкий спортсмен имел возможность работать со своим нынешним тренером, Винсентом Компани, в Англии ранее. «Я был рад снова увидеть его впервые. Он замечательный человек», — вспоминал Сане. «Он великолепный лидер на тренировках, и все тренеры полны энергии. Компани имеет сильное присутствие». «Бавария» начнет сезон Бундеслиги после перерыва на матчи сборных с гостевой игрой против «Хольштайна Kiel» 14 сентября.

Санэ упомянул свою любовь к футболу, сказав: «Я соскучился по игре в эту прекрасную игру и не могу дождаться, чтобы вернуться на поле». Во время тренировок команды он продемонстрировал свои впечатляющие футбольные навыки, показав свой энтузиазм в отношении успеха «Баварии».

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