- Стратегии министра образования по решению проблем в учебных заведениях.

В условиях роста числа учащихся и нехватки педагогов министр образования Нижней Саксонии Юлия Вилли Хайнбург (зеленые) признает многочисленные вызовы в образовательных учреждениях штата. Она заявила об этом на заседании парламента: "Здесь очень непростая ситуация. В этом году мы принимаем 19 000 новых учеников". Кроме того, меняется демография учащихся, ускоряются общественные изменения, цифровые технологии развиваются быстрыми темпами, растет число случаев психических расстройств среди молодежи, и наблюдается серьезная нехватка квалифицированных специалистов.

Эти сложные проблемы нелегко решить, но они решаются активно, заявила Хайнбург. "Мы действуем и мы надежны", - заверила она. Один из способов борьбы с дефицитом учителей - повышение зарплат в штате.

Учителям во всем штате повысили зарплату

Многие педагоги начали новый учебный год с более высокой зарплатой. Министерство образования сообщило, что почти половина из 71 000 учителей в начальных школах штата получили повышение зарплаты. Кроме того, в течение года планируется создать 2460 новых полноценных рабочих мест.

Однако представитель AfD по образованию Хольгер Рихена недоволен повышением зарплаты. Он заявил: "Мы не привлечем ни одного нового учителя таким образом". Более того, большинство преимуществ были предоставлены учителям начальной школы, где нет дефицита, что приводит к неравномерному распределению в других местах.

Шаги к справедливости в образовании

Министр Хайнбург принимает следующие меры для продвижения образовательной справедливости:

Социальный индекс: Будет направлено больше учителей и персонала в школы, где дети и подростки нуждаются в значительной поддержке.

Программа стартапов: В 390 школах, отобранных по социальному индексу, с примерно 122 000 учащихся, число учащихся, не соответствующих минимальным стандартам в математике и немецком языке, будет сокращено наполовину.

Однако представитель ХДС по образованию Кристиан Фюхнер критиковал медленное и бюрократическое внедрение программы стартапов. Большинство школ не будут приняты.

"Нехватка преподавания стала обычным явлением"

Фюхнер также выразил недовольство постоянной нехваткой учебных часов в школах. "К сожалению, отсутствие преподавания стало обычным явлением в наших школах", - посетовал депутат ХДС.

Покрытие преподавания было спорным вопросом в Нижней Саксонии в течение многих лет. Коэффициент, рассчитанный по числу учащихся на часы преподавания, слегка улучшился до 96,9% в зависимости от типа школы. В гимназиях он составлял почти 100% на август 2023 года, в то время как в специальных школах он упал до 91,6%.

Спор о 2400 педагогических работниках

Также ведется дискуссия о будущем занятости более чем 2400 педагогических работников в школах. ХДС запросил разъяснений о том, находятся ли их рабочие места под угрозой к концу года. Министр Хайнбург подтвердила временные контракты, подчеркнув, что это было сообщено изначально. В идеале она хочет расширить непедагогический персонал. Из 2400 педагогических работников большинство - это частичные работники, эквивалентные примерно 600 полноценным рабочим местам.

Хайнбург объявила, что с расширением всехдневных школ школы получат больше финансирования на персонал и сотрудничество в будущем. Это укрепит бюджеты школ, позволив им удержать своих педагогических работников после окончания учебного года.

На данный момент число сотрудников в школьной социальной работе и педагогических и терапевтических профессиях выросло с около 11 300 в 2019 году до около 17 000. Правительство планирует и впредь следовать этой тенденции. "Я осознаю, что спрос на непедагогический персонал будет продолжать расти в ближайшие годы, поэтому мы должны продолжать расширять персонал", - сказала Хайнбург.

Ганновер, будучи столицей Нижней Саксонии, также сталкивается с вызовами в сфере образования. Школы города witness

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