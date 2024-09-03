- Страстные профессиональные чувства, вызванные популярной звездой, но в итоге она отступает от ситуации.

Дореен Геррик, популярный комедиант, и ее спутница, Бети Буп, посетили сталелитейный завод в Пульхайме. 48-летняя учительница из Берлина хотела продать печать Бети Буп, которую она привезла из Америки два десятка лет назад, на "Барах для редкостей". Ее главной целью было получить мнение эксперта, так как она не имела понятия о стоимости печати.

Детлев Кюммель, знающий эксперт, мог предоставить ответы. Он начал с обсуждения содержания печати: изображая Бети Буп с ее собачьим компаньоном Бимбо, два знаковых персонажа, созданные студией Fleischer в 1930 году и появившиеся на серебряном экране в том же году.

Детлев Кюммель приветствовал Бети Буп как пионера своего времени. Сначала она напоминала гибридное существо собаки-человека, сочетающее в себе черты пуделя и женщины. Только в 1932 году ее образ трансформировался в знакомую нам форму.

"Код Хейса" и падение Бети Буп

С культурной точки зрения, Бети Буп имела огромное влияние. "Она была первой анимированной героиней, открыто выражавшей свою сексуальность", - объяснил Кюммель. В отличие от Микки Мауса, персонажа из студии Disney, который был безгендерным и отличался только своей одеждой, в фильмах студии Fleischer они играли и эксплуатировали сексуальную идентичность Бети Буп с помощью таких деталей, как сползающий чулок или поднимающаяся юбка. Бети Буп функционировала как своего рода "икона стиля" своего времени.

К сожалению, успех Бети Буп внезапно прекратился в 1934 году из-за "Кода Хейса": новых моральных правил, регламентирующих приемлемое изображение преступлений и сексуальности. Юбки удлинились, и Бимбо исчез, делая невозможным сохранение отношений между женщиной и ее собачьим компаньоном.

Зрители, в том числе Хорст Лichter и торговец, внимательно слушали лекцию Кюммеля. Однако эксперт разочаровал Геррик: печать была изготовлена в 1989 году.

Эта новость была горькой пилюлей для торговца, который надеялся, что печать будет стоить хотя бы €800. К сожалению, это было невозможно. Кюммель оценил печать всего в €100, цену, которую Геррик отказалась принять. Печать вернулась в свое долгосрочное жилье - квартиру ее матери.

По крайней мере, ее мать будет рада.

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Дореен Геррик была разочарована тем, что ее печать Бети Буп, которую она надеялась продать на "Барах для редкостей" за наличные, была произведена в 1989 году, что значительно снижало ее потенциальную стоимость. Несмотря на это, она решила сохранить сокровище в квартире своей матери.

Определенная продать свою печать Бети Буп и ища экспертного совета, Геррик взяла свою редкую коллекционную вещь на "Барах для редкостей", надеясь получить за нее хорошую цену, особенно за печать, изображающую знаменитого персонажа в его классической форме.

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