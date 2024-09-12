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Страшный олимпийский прыгуньец по лыжам поспешно завершает спортивную гонку

 and  Viktoria Klein
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Страшный олимпийский прыгуньец по лыжам поспешно завершает спортивную гонку

Норвежский чемпион по лыжному прыжку с трамплина Даниэль-Андре Танде объявил о завершении карьеры, поделившись своим решением в Instagram. 30-летний спортсмен, который должен был выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме, назвал психологическое напряжение после своей аварии в 2021 году в Планице причиной своего ухода. В эмоциональном видеообращении Танде сказал: "Я все еще сталкиваюсь с последствиями своего падения в 2021 году в Планице. Сейчас прыжки приносят мне больше страха, чем радости. И я всегда говорил, что когда радость превращается в страх, пришло время уйти".

После трагической аварии во время лыжного полета на знаменитом трамплине в Словении Танде был помещен в искусственную кому. Он получил перелом шеи и незначичную травму легкого. Медицинские обследования показали четыре кровотечения в мозгу, что поставило под сомнение его дальнейшую карьеру, так как он больше не боролся за подиумы, а за выживание.

Тем не менее, Танде продемонстрировал свою стойкость, вернувшись на стартовую линию через девять месяцев после этого.

Однако это не был единственный удар для Танде - в мае 2018 года он был поражен редким синдромом Стивенса-Джонсона на пике своей карьеры. "Я проснулся после сна и не мог дышать", - рассказал он "Dagbladet". "Я не мог глотать или есть". Но удача улыбается храбрым, и Танде преодолел это debilitating заболевание, при котором иммунная система атакует клетки тела. С упорством он совершил впечатляющий comeback и снова стал одним из лучших в мире.

Достижения Танде включают в себя завоевание золотой медали в составе норвежской команды на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, becoming world champion в индивидуальном событии в Оберстдорфе в 2018 году и завоевав три золотых медали в составе команды. Кроме того, он гордится своими 13 победами на Турнире четырех холмов и был очень близок к тому, чтобы завоевать общий титул в сезоне 2016/17, но потерпел неудачу из-за неисправности крепления своего правого лыжа.

Несмотря на многочисленные спортивные неудачи, в том числе трагическую аварию и редкое заболевание, норвежский чемпион по лыжному прыжку с трамплина Даниэль-Андре Танде продемонстрировал удивительную стойкость и совершил впечатляющие comeback. Тем не менее, лыжный прыжок стал для него источником страха из-за психологического напряжения после его аварии в 2021 году.

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