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"Страшная реакция": Тейлор Свифт выступает после предупреждения о терроризме

Из-за безопасности concertsامجлектоух свои концерты в Австрии были отменены у американского musiciansِются знаный музыкант. Через две недели, Тейлор свифт прерывает молчание впервые и сообщает причины своего молчания до сих пор.

 and  Anthony Ross
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- "Страшная реакция": Тейлор Свифт выступает после предупреждения о терроризме

Поп-звезда Тейлор Свифт впервые прокомментировала внезапную отмену своих концертов в Вене. В Instagram она опубликовала трогательное сообщение, выразив свои чувства после того, как выступления были неожиданно отменены из-за подозрения на террористическую угрозу. Отмена оставила Свифт, 34 года, "разбитой", и она объяснила, что ситуация принесла ей новый страх и сожаление, зная, что многие фанаты планировали посетить концерты.

Свифт также поблагодарила власти за их роль в предотвращении потенциальной катастрофы. Она нашла утешение в теплоте и единстве, проявленных ее фанатами. После отмены в Австрии Свифт продолжила давать пять подряд концертов в Лондоне. Она выразила свою решимость гарантировать безопасность своих фанатов в британской столице.

Ответ Свифт на критику

Фанаты с нетерпением ждали реакции Свифт на отмену концертов в Вене, и некоторые выразили разочарование ее молчанием. Свифт объяснила свою позицию, сказав: "Чтобы не подстрекать тех, кто может захотеть навредить моим зрителям, я выбираю не обсуждать определенные темы публично". Свифт объяснила, что в таких случаях "молчание" означает сдерживаться и ждать подходящего момента, чтобы высказаться.

Некоторые фанаты были удивлены первоначальным молчанием Свифт, учитывая близкую связь с ними. Она подчеркнула, что ее главной заботой было успешно завершить европейскую часть своего тура, что ей удалось сделать. В прошлый вторник она завершила свои европейские шоу на лондонском стадионе Уэмбли, выступая перед аудиторией около 90 000 человек.

Двух человек, подозреваемых в симпатиях к ИГИЛ, задержали в Австрии две недели назад. Предполагалось, что один из них планировал провести атаку возле стадиона во время одного из концертов Свифт, что привело к отмене выступлений в Вене.

Эмоциональная американская горка

Описывая свой опыт в Лондоне, Свифт написала: "Выступление в Лондоне было похоже на американские горки". Зрители были живыми, страстными и полными радости, их энергия была подобна объятию от 90 000 человек, принося Свифт чувство покоя. Лондон казался ей прекрасной сказкой.

Последний концерт в Лондоне стал мирным празднованием, с фанатами, которые даже дарили браслеты дружбы полиции и охранникам. Свифт развлекала зрителей три с половиной часа, заканчивая шоу дождем конфетти и фейерверками. Некоторые "свитти" сохранили конфетти в качестве сувениров.

Будет ли Свифт комментировать выборы в США?

Тур "Эра" Свифт этим летом привел ее в несколько европейских стран, в том числе в Германию. Она поблагодарила своих фанатов, сказав: "Было радостью выступать для вас, танцевать с вами и делиться этими магическими моментами". Теперь она признает необходимость отдыха перед возобновлением тура в октябре. Будущие концерты запланированы в США и Канаде. Как влиятельный человек, Свифт вскоре может столкнуться с требованиями высказать свое мнение о выборах в США.

На президентских выборах 2020 года Свифт поддержала действующего президента Джо Байдена вместо тогдашнего президента-республиканца Дональда Трампа. Вопрос теперь в том: будет ли Свифт участвовать в предстоящем споре между Трампом и демократическим кандидатом Камалой Харрис?

Тейлор Свифт признала террористическую угрозу в Австрии, которая привела к отмене ее концертов, сказав: "Я выбираю не обсуждать определенные темы публично, чтобы не подстрекать тех, кто может захотеть навредить моим зрителям". После инцидента Свифт поблагодарила власти за их роль в предотвращении потенциальной катастрофы и заверила своих фанатов в своей приверженности их безопасности на своих лондонских шоу.

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