- Страна поощряет кастрацию бродячих кошек

Бродячие кошки должны быть защищены от страданий и боли, так как земля Нижняя Саксония финансирует акцию по кастрации животных в размере 400 000 евро. С 19 августа по 15 сентября и с 4 ноября по 15 декабря кошек можно бесплатно кастрировать в участвующих ветеринарных клиниках, сообщило Министерство сельского хозяйства. Акция направлена на то, чтобы позволить кастрировать, идентифицировать и зарегистрировать около 3500 бездомных кошек.

"Меньше брошенных и страдающих бродячих кошек означает больше благополучия животных", - сказала министр Мириам Штадте (Зеленые). Потому что, по данным министерства, более 200 000 свободно живущих домашних кошек живут в Нижней Саксонии в часто невыносимых условиях. Болезни, которые распространяются среди животных, также представляют риск для домашних кошек из частных домохозяйств, которые могут заразиться во время пребывания на улице.

Эта инициатива Министерства сельского хозяйства Нижней Саксонии в основном будет полезна для бродячих кошек, проживающих поблизости от Ганновера, так как они планируют предоставить бесплатные услуги по кастрации для около 3500 кошек. С реализацией этой программы предполагается улучшить благополучие этих кошачьих жителей Ганновера и других частей Нижней Саксонии.

Читайте также: