- Страна намерена увеличить финансирование для широкого круглосуточного роста.

Государство планирует усилить помощь муниципалитетам в расширении вседневного ухода за детьми в начальных школах. Начиная с этого года, значительная сумма в миллионах будет выделяться ежегодно в течение следующих шести лет для решения скопившихся заявок на расширение. Об этом было объявлено в письме лидеров коалиции ассоциациям муниципальных объединений во вторник.

В 2022 году центральное и региональные правительства согласились установить правовую гарантию на вседневный уход за детьми в начальных школах, который будет вводиться поэтапно. С 2026-2027 учебного года политика будет применяться к первоклассникам, а к 2029-2030 - ко всем классам.

На заседании финансового комитета партии "Зеленые" и ХДС дополнительно согласились поддержать больницы грантом в размере 150 миллионов евро в этом году. Эти средства будут использованы для цифровизации и инвестиций. Контроль над этими средствами будет проводиться в 2025 году.

Для жилья и интеграции беженцев государство предлагает полностью передать муниципалитетам федеральные средства в размере 230 миллионов евро в 2024 году. В 2025 и 2026 годах будет передано только половина федеральных субсидий.

Окончательные планы двойного бюджета ожидается, что они будут утверждены финансовым комитетом в пятницу. Министр-президент Винфрид Креtschmann (Зеленые) похвалил соглашение партнеров по коалиции и назвал переговоры "трудными". "Мы достигли предела", - сказал он. "Мы выжали из тех лимонов, которые смогли найти".

Для эффективной реализации политики вседневного ухода за детьми в начальных школах правительству может потребоваться предоставить полноценные заведения по уходу за детьми в этих школах. Это гарантирует полное осуществление политики и пользу для всех учащихся, нуждающихся в полноценном надзоре.

В свете планов государства по расширению вседневного ухода за детьми муниципалитеты также могут потребовать дополнительные ресурсы для предоставления полноценного ухода, чтобы гарантировать бесперебойную работу и успех программы.

Читайте также: