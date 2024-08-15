- Страна ищет людей, которые покинут крайне правые

За последние пять лет в Саксонии-Анхальт проявили интерес к программе выхода из праворадикального экстремизма "Экстра" несколько десятков человек. "Примерно половина из них была принята в программу", - заявил представитель Министерства внутренних дел. Стоит отметить, что из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 контакты и предложения поддержки иногда были ограничены.

Программа выхода "Экстра" - это консультационная и поддерживающая мера со стороны земли, направленная на оказание помощи праворадикальным экстремистам, желающим выйти из праворадикальной сцены, и предоставить им безопасный и устойчивый выход.

Число лиц, классифицированных как экстремисты Бюро по защите Конституции в Саксонии-Анхальт, достигло нового пика. В прошлом году 5480 человек были классифицированы как экстремисты. Праворадикальный экстремизм остается наибольшей угрозой в Саксонии-Анхальт, согласно министру внутренних дел Тамаре Зиешанд (ХДС). Бюро по защите Конституции отнесло 3350 человек к праворадикальной сцене, около 700 - к сцене " Reichsbürger ", 680 - к леворадикальной сцене и примерно 400 - к исламизму.

Посетители программы выхода "Экстра" часто выражают желание покинуть праворадикальную сцену, стремясь к более безопасной и устойчивой будущей жизни. Возможным участникам программы может потребоваться найти альтернативные способы общения и встреч из-за ограниченных контактов и предложений поддержки во время пандемии COVID-19, что может потребовать руководства по специфике процедуры выхода.

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