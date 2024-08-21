- Страна берет на себя ответственность за обвинения в "Геме", связанные с вечеринками в ночных клубах.

Тюрингия предоставила отсрочку ассоциациям в отношении уплаты сборов за использование музыки на мероприятиях. Была достигнута договоренность с Обществом по коллективному управлению музыкальными и механическими правами (GEMA), согласно которой государство покроет сборы GEMA для до четырех мероприятий на ассоциацию во второй половине 2024 года. Об этом объявило Государственное канцеляриат. Лицензия необходима, когда музыка воспроизводится публично.

Мероприятия, подпадающие под это освобождение от сборов, не должны превышать 500 квадратных метров и должны быть бесплатными для участников. Все некоммерческие, благотворительные и религиозные организации, действующие в Тюрингии и в основном управляемые волонтерами, смогут воспользоваться этой привилегией. Однако политические организации не включены в это правило.

Справедливое соглашение для всех сторон

Цель состояла в том, чтобы достичь взаимовыгодного соглашения, которое принесло бы пользу как волонтерским организациям, так и музыкантам, поддерживаемым GEMA. Этот контракт не должен был привести к убыткам для артистов, поддерживаемых GEMA.

Ассоциации, уже получающие фиксированную ставку от GEMA, также получат выгоду от этого нового контракта - при условии, что у них есть дополнительные мероприятия, не охваченные их существующими контрактами.

Эта фиксированная ставка совпадает с положением о сборе GEMA, предусмотренным в резолюции ландтага от 20 декабря 2023 года, и реализуется коалицией "Красные-красные-зеленые".

Правительство Тюрингии реализовало эту политику, чтобы покрыть сборы GEMA для организаций, поскольку соблюдение правил получения лицензии при воспроизведении музыки публично является обязательным для политических организаций. Государственное канцеляриат, представляющее правительство, нацелило эту инициативу на то, чтобы одновременно благоприятствовать волонтерским организациям и музыкантам, гарантируя отсутствие финансовых потерь для артистов, поддерживаемых GEMA.

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