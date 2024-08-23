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Стралсунд ведет верфь к финансовому краху

 and  Mark Rodriguez
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После падения Берлинской стены Берлина, верфь "ВолкSwdestadt" была передана через различных...
После падения Берлинской стены Берлина, верфь "ВолкSwdestadt" была передана через различных корпораций и инвесторов. В конце концов, она была преобразована в морской промышленный парк в 2022 году.

Стралсунд ведет верфь к финансовому краху

После банкротства судостроительного концерна MV Werften, Fosen-Werft стала лучиком надежды для Стральзунда. К сожалению, компания не оправдала ожиданий города. В ответ местная администрация решила окончательно порвать отношения с Fosen-Werft. В буквальном смысле.

В то время как правительство Германии и Нижняя Саксония планировали вложить миллиарды в спасение Meyer-Werft в Папенбурге, Fosen-Werft, меньший немецкий судостроитель, столкнулась с финансовыми трудностями. В тот же день, когда было объявлено о спасении Meyer-Werft, городская администрация Стральзунда четко обозначила будущее Fosen-Werft: город внезапно расторг договор аренды для Fosen, который включал в себя гигантский судостроительный цех бывшей Volkswerft Stralsund. В результате Fosen-Werft подала заявление о банкротстве, и суд по делам о несостоятельности в Стральзуnde назначил администратора.

Fosen переехала в промышленную зону бывшей группы MV Werften в 2022 году. На тот момент норвежская дочерняя компания была важной частью плана по преобразованию большого судостроительного района в морскую промышленную зону, где разместилось бы множество небольших предприятий. Однако Fosen-Werft не оправдала ожиданий Стральзунда. Было создано всего 45 рабочих мест, что намного меньше обещанных 100. Кроме того, по данным профсоюзов, компания якобы не выплачивала зарплату своим работникам.

По данным NDR, Fosen-Werft также отставала в оплате арендной платы городу. Городская администрация заявила, что несмотря на их усилия, Fosen не смогла привести ни одного судостроительного или сталелитейного проекта в Стральзунд или создать необходимое количество рабочих мест. Поэтому они решили расторгнуть договор аренды раньше срока.

После расторжения договора аренды город якобы отключил электричество для компании, что сделало невозможным продолжение операций Fosen-Werft и завершение заказов для датской компании. Сотрудник Fosen был цитирован со словами: "Это неправильно".

Решение Стральзунда, похоже, основано на убеждении города в том, что более подходящий арендатор мог бы более эффективно использовать большой судостроительный цех. Ходят слухи, что судоремонтный цех Strela Shiprepair, также базирующийся на бывшей территории Volkswerft, должен взять на себя управление. По данным городской администрации Стральзунда, на территории работают около 20 компаний.

Решение города расторгнуть договор аренды с Fosen-Werft было в основном связано с экономическими проблемами, с которыми столкнулась компания, в том числе неспособность создать обещанное количество рабочих мест и якобы невыплата зарплаты работникам. Расторжение договора аренды и последующее отключение электроэнергии существенно повлияли на способность Fosen-Werft продолжать операции и завершать заказы.

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