Страхование престарелых на грани финансового краха <unk> с растущими требованиями к страховым взносам.

Похоже, что финансовое положение statutory long-term care insurance становится все более напряженным. Согласно сообщениям Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), некоторые круги коалиции считают, что страхование может не справиться со своими финансовыми обязательствами уже в феврале 2023 года, если не будут приняты меры. В результате, уже ведутся дискуссии об экстренном вмешательстве.

Ранее фонды медицинского страхования прогнозировали увеличение взносов на 0,2 процентного пункта. Однако, похоже, что этого может не хватить. Вместо этого правительство, как сообщается, рассматривает возможность увеличения взносов на 0,25-0,3 процентного пункта из-за потенциальных сложностей формирования нового правительства после федеральных выборов 2025 года. Увеличение ставки взносов должно гарантировать, что средства останутся доступными по крайней мере до весны 2025 года.

В настоящее время стандартная ставка взносов для statutory long-term care insurance составляет 3,4%, а для лиц без детей - 4%. Семьи с детьми в возрасте до 25 лет обычно получают скидки. Увеличение на 0,3 процентного пункта, совмещенное с ожидаемым увеличением взносов за медицинское страхование на 0,7 процентного пункта, может привести к тому, что социальные взносы к началу 2025 года вырастут более значительно, чем за последние 20 лет.

Также стоит отметить, что эти события происходят на фоне правового заключения, согласно которому федеральное правительство должно полностью возместить расходы long-term care insurance, понесенные во время пандемии COVID-19. Компания DAK-Gesundheit считает, что это возмещение необходимо по конституционным причинам из-за финансовой ответственности за финансирование тестов на COVID-19 и премий за уход за сотрудниками. В результате, long-term care insurance понесла дополнительные расходы в размере около 13 миллиардов евро, согласно заявлениям DAK. Однако остается неясным, повлияет ли это возмещение на финансовую стабильность statutory long-term care insurance.

Увеличение социальных взносов из-за long-term care insurance и медицинского страхования является поводом для беспокойства, что может привести к значительному росту к 2025 году. Адресация этих затрат на уход становится критически важной для обеспечения финансовой жизнеспособности statutory long-term care insurance.

Читайте также: