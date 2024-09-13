Страйк сотрудников Boeing усугубляет положение корпорации

Впервые за более чем десять лет профсоюзные работники Boeing, известного производителя самолетов, решили начать забастовку. Это решение было принято в ответ на предложение увеличить зарплату на 25% в течение четырех лет, которое было отклонено подавляющим большинством сотрудников. Недовольство вызвано различными аспектами нового коллективного договора. Эта забастовка может привести к дополнительным миллиардам убытков для находящейся в затруднительном положении компании.

Основная профсоюзная организация IAM, представляющая около 33 000 сотрудников, ответственных за производство популярных моделей, таких как Boeing 737 и других, отклонила предложение о повышении зарплаты на 25% с перевесом более 90%. Даже после недель переговоров первоначальное требование о повышении зарплаты на 40% не было удовлетворено, что привело к отклонению соглашения в четверг с результатом 94,6%. Около 96% рабочей силы проголосовали за забастовку, которая началась в полночь, как объявил профсоюз. Интересно, что профсоюз ранее поддержал соглашение. По словам представителя профсоюза Джона Холдена, остается неясным, смогут ли они добиться дальнейших успехов с помощью забастовки.

Обещания по месту производства оказались недостаточными

Соглашение включало некоторые улучшения в расходах на здравоохранение и пенсионные выплаты, а также обязательство Boeing производить новые модели на профсоюзных предприятиях. Это было основным требованием профсоюза после того, как Boeing открыл не профсоюзный завод в Южной Каролине около десяти лет назад для производства Boeing 787 Dreamliner.

Однако соглашение не решало проблемы, связанные с ликвидацией премиальных выплат, поэтапным увеличением зарплаты в течение четырех лет и тем фактом, что прошло десять лет с последнего повышения зарплаты. Многие работники считают, что предложенная сделка даже не компенсирует потерю покупательной способности из-за инфляции.

Boeing сталкивается с многочисленными проблемами после череды инцидентов и терпит убытки. Например, Федеральное управление гражданской авиации приостановило расширение производства 737 до тех пор, пока Boeing не улучшит меры контроля качества. Критика усилилась после инцидента в январе, когда фрагмент фюзеляжа Boeing 737-9 отвалился во время взлета, якобы из-за отсутствия крепежных деталей. Boeing не смог найти никаких записей об установке фрагмента фюзеляжа.

Предыдущая забастовка обошлась компании в значительные финансовые потери

В попытке предотвратить забастовку руководство и лидеры профсоюза призвали сотрудников принять коллективный договор. Новый генеральный директор Boeing Дэвид Калун выразил обеспокоенность тем, что забастовка осложнит их усилия по восстановлению после кризиса. Глава коммерческого авиационного подразделения Стэн Диал сказал о громадном долге компании более чем в 60 миллиардов долларов и о том, что они добились значительного прогресса.

Профсоюз последний раз бастовал в 2008 году. Эта 57-дневная забастовка, по оценкам аналитиков, обошлась компании примерно в два миллиарда долларов. После забастовки сотрудники согласились на нулевые повышения или сокращения зарплаты, что также способствовало их текущему требованию о существенном повышении. Работник Boeing в беседе с "The Wall Street Journal" раскритиковал начальный оклад в новом контракте, сравнив его с зарплатой в местной фастфуд-сети, предлагающей $21 в час.

Другие профсоюзы в отрасли Boeing пристально следят за этим спором, так как успешная забастовка может стимулировать их членов требовать аналогичного повышения зарплаты. Текущая забастовка также подчеркивает растущее напряжение между производственными компаниями и их профсоюзными рабочими в отношении застоя зарплат и потери покупательной способности из-за инфляции.

Читайте также: