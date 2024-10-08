Стоунгартцы торжественно празднуют после полуночи против Хоффенхайма

Хоффенхайм заканчивает шестой тур Бундеслиги напряженной победой 1:0, удерживая первое место. Однако в последние минуты матча tension нарастает, когда Штутгарту присуждается пенальти в компенсированное время. Эрмедин Демирович промахивается с первого удара, но забивает после рикошета.

В опасном положении Хоффенхайм, преодолевая кризис, вырывает ничью 1:1 против ВФБ Штутгарт в горьком дерби земли Баден-Вюртемберг. Несмотря на четырехматчевую серию поражений в лиге, Хоффенхайм вырвал ничью из лап поражения против доминирующих вице-чемпионов. Обе команды остались разочарованными результатом, так как амбиции Штутгарта на участие в Лиге чемпионов пострадали из-за их посредственной игры.

Валентин Гендрей вывел Хоффенхайм вперед в Added time, воспользовавшись ошибкой игрока сборной Германии Максимилиана Миттельштадта. Вратарь Хоффенхайма Оливер Баумман, конкурирующий с Александром Нюбелем из Штутгарта за место в сборной, мог только беспомощно наблюдать за ударом Гендрея.

Результат 1:1 может принести некоторое облегчение бывшему тренеру Хоффенхайма Пеллегрино Матараццо во время перерыва на матчи сборных после победы в Лиге Европы над Динамо Киев. Баумман уже выразил поддержку своему тренеру, сказав: "Если бы это не работало, это бы не сработало".

Штутгарт начал матч promisingly, но Адам Хложек не забил гол в 4-й минуте, а Миттельштадт вынес мяч со своей линии. Игра оставалась непредсказуемой, и Гендрей предотвратил гол важным ударом головой против Атакана Каразора в 8-й минуте.

Матараццо был вынужден сделать раннюю замену, заменив Тима Дрекслера из-за травмы в 15-й минуте. Хоффенхайм продолжал создавать проблемы для Штутгарта, но хозяева постепенно взяли инициативу и имели два отличных шанса, которые Баумман спас.

Неожиданный перевес Хоффенхайма 1:0 перед перерывом стал результатом ошибки Миттельштадта, фактически подарившего мяч Гендрею. Тренер Штутгарта Себастьян Хёнесс выпустил на поле Йосху Вагномана и Криса Фюриха, но игра Штутгарта мало изменилась. Хоффенхайм сохранил хладнокровие, и хотя Штутгарт наращивал давление в конце матча, им не удалось прорвать оборону. Хоффенхайм играл агрессивно в контратаках.

После близкого поражения Хоффенхайма его позиция в футбольной лиге остается стабильной, а ничья 1:1 сохраняет их лидерство. Несмотря на попытки Штутгарта воспользоваться шансом на пенальти, оборонительная тактика Хоффенхайма оказалась эффективной в сохранении ничьей.

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