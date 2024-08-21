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Сторонники выступают за демонстрации против соглашения BVB с Rheinmetall

Решение между БВБ и Рheimetall остается предметом дискуссий. Поддерживающие Дортмунд рассматривают возможность использовать матч первого сезона против Франкфурта для демонстраций.

 and  Hanna Hofmann
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- Сторонники выступают за демонстрации против соглашения BVB с Rheinmetall

Фанская группа «Южная трибуна» из Дортмунда объявила о протестах против сотрудничества BVB с производителем вооружений Rheinmetall. Протесты запланированы на матч открытия в субботу (6:30 вечера по Sky) против «Эйнтрахта» из Франкфурта, где фанатов призывают выразить свое недовольство спорным сотрудничеством BVB и дублинской компанией DAX, которое было заключено в конце мая.

«Мы не хотим быть марионетками. Мы решительно против решения руководства BVB и его комитетов использовать славу «Боруссии» для улучшения имиджа Rheinmetall, игнорируя собственные принципы», - заявила группа.

Альянс призвал «каждого фаната «Боруссии» и фан-клуб выразить свое недовольство сделкой с Rheinmetall на стадионе. Подготовьте плакаты и/или баннеры, чтобы выразить свои претензии в начале второго тайма».

Претензии исключения

После объявления о сделке с Rheinmetall развернулась критика со стороны активистов мира, правозащитных организаций и некоторых фанатов. Сделка предусматривает использование высоко-видных рекламных мест, маркетинговых прав, предложений по мероприятиям и гостеприимству на стадионе и клубных площадях. Глава BVBHans-Joachim Watzke подчеркнул, что безопасность и оборона являются основой демократии. «Поэтому мы считаем уместным тщательно изучить способы защиты этих основополагающих элементов».

Фанский альянс раскритиковал отсутствие представителей фанатов в процессе принятия решений: «Представителей фанатов не консультировали на протяжении всего процесса принятия решений. Утверждение о том, что представителей фанатов консультировали при принятии решения о сотрудничестве с Rheinmetall, ложно».

Группа фанатов «Южная трибуна» решила выразить свое недовольство во время матча «Боруссии» против «Эйнтрахта». Протестуя против сотрудничества с Rheinmetall, они хотят сделать свои претензии против сотрудничества с производителем вооружений широко известными.

Несмотря на запланированные протесты на «Южной трибуне», представители фанатов не консультировались на протяжении всего процесса принятия решений относительно сотрудничества с Rheinmetall, как утверждает группа «Южная трибуна».

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