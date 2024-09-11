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ОбществоНовостиРок-музыка

Сторонники выражают возмущение из-за предполагаемого не признанного ребенка Дэйва Грола

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Дэви возможно игнорировал или находил юмор в многочисленных критиках, направленных на него.
Дэви возможно игнорировал или находил юмор в многочисленных критиках, направленных на него.

Сторонники выражают возмущение из-за предполагаемого не признанного ребенка Дэйва Грола

Дэйв Гроул, часто называемый "самым добрым парнем в роке", имеет менее известную сторону своей личной жизни. Лидер Foo Fighters, известный своей семейной картинкой, недавно объявил о рождении своей четвертой дочери в Instagram, но на этот раз не его жена была матерью. Это известие вызвало волну возмущения среди его поклонников.

Кажется, рок-звезда предвидела обратную связь, так как отключила комментарии к своему посту. Однако его последователи нашли альтернативные платформы, чтобы выразить свое удивление. В Твиттере поклонники выражают свое недоверие неверности Гроула.

"Так Дэйв Гроул тоже изменяет? Не осталось ли честных мужчин?" - удивляется пользователь по имени Шарлотта.

"Что за черт, Дэйв Гроул изменил своей жене и родил ребенка вне брака? Это низко, я действительно уважал его", - пишет разочарованный поклонник по имени Оуэн.

"Изменение Дэйва Гроула и рождение ребенка вне брака не было в моей карте бинго на 2024 год", - шутливо комментирует другой поклонник.

"Из всех рок-звезд, которые изменяют, я меньше всего ожидала бы этого от Дэйва Гроула. Особенно с учетом того, что у него есть ребенок", - твитит поклонник Софи о "самом добром парне в роке".

"Дэйв Гроул, что за черт? Можно ли доверять хотя бы одному достойному мужчине на этой планете? Пришло время стать лесбиянкой. Нет надежды", - твитит поклонник Таня Вилбури.

"Даже Дэйва Гроула нельзя доверять, я сдаюсь", - комментирует другой пользователь, звучащий смиренно.

Пост Гроула в Instagram не уточняет, было ли его неверность разовым случаем или длительной связью. "Я стал отцом новорожденной дочери, родившейся вне моего брака. Я планирую быть любящим и поддерживающим отцом для нее", - написал 55-летний Гроул. Однако он также выразил свою любовь к своей жене и детям, сказав: "Я люблю свою жену и своих детей и делаю все, чтобы вернуть их доверие и заслужить их прощение". Интересно, что его две старшие дочери, Виолетта и Харпер, деактивировали свои аккаунты в социальных сетях вскоре после его объявления.

Дэйв Гроул и Джорджия Блум женаты с 2003 года. У них есть три дочери в возрасте 18, 15 и 10 лет. До своего брака с Джорджией Гроул был женат на фотографе Дженнифер Ли Янгблуд с 1994 по 1997 год. Измены, как сообщается, способствовали их разводу.

Несмотря на скандал вокруг его неверности, Дэйв Гроул продолжает защищать свои действия, заявляя: "Рок-музыка - это не только бунт и дикая жизнь, это также любовь и человеческие эмоции".

В свете турбулентности в его личной жизни некоторые поклонники задаются вопросом, не потерял ли рок-музыка для Гроула свой блеск, как он когда-то пел об измене в песне Foo Fighters 'Low'.

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