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СпортНовостиУсловия предоставления помощи следующие:

Сторонники Нюрнбергской команды начали нападки на своих спортсменов через Instagram

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

Сторонники Нюрнбергской команды начали нападки на своих спортсменов через Instagram

Современные цифровые события привели к реальному нападению на инстаграм-звезду в выходные. Этот популярный человек, также входящий в команду региональной лиги 1. FC Нюрнберг, подвергся критике за демонстрацию майки «Баварии» в своих социальных сетях в течение недели. Это действие было сочтено недопустимым.

В воскресенье утром игрок команды региональной лиги 1. FC Нюрнберг стал жертвой неизвестных нападавших. По словам клуба, игрока вначале угрожали у его дома вечером, а физическое нападение произошло несколько часов спустя. Расследование было начато правоохранительными органами.

Предполагаемой жертвой является 26-летний Никлас-Уилсон Соммер, имеющий миллион подписчиков в Instagram. За три дня до этого Соммер опубликовал фотографию себя в майке «Баварии», которая позже была удалена с его платформы. Клуб предположил, что нападение было местью за пост, утверждая, что неизвестные нападавшие «перешли все границы». Клуб осудил нападение, назвав его несовместимым со своими ценностями.

Во время домашнего матча 1. FC Нюрнберг против 1. FC Магдебург (0:4) в субботу несколько баннеров в секторе фанатов были направлены против Соммера. Один из них гласил: «Гордость команды превыше модных поз. Никлас Уилсон, ты провалился, как и FCB», а другой — «Уилсон, проваливай, фанат «Баварии». Ранее Соммер делился фотографиями себя в майках других клубов.

В связи с этими обстоятельствами клуб подал заявку на получение помощи для покрытия расходов, связанных с инцидентом. Условия для предоставления помощи заключаются в том, чтобы инцидент был доказан и была представлена доказательства необходимости финансовой помощи.

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