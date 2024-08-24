- Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики ТСГ 1899 Хоффенхайм выразили протест против последних решений клуба, держа в руках плакаты. Верные поклонники "Крайхгауэра" отказались от традиционной поддержки команды перед матчем первого тура Бундеслиги против "Хольштайн Киля" на стадионе в Зинсхайме.

Авторитеты не исключали вероятность того, что группа из 20-40 экстремистов с провокационными плакатами может привести к досрочному завершению матча в этом сезоне. На одном из плакатов в южной трибуне было написано: "Ты один хочешь, чтобы матч был прерван, чтобы не выглядеть глупо".

"Избавляются от болельщиков"

Массовая замена большинства членов команды, окружающей главного менеджера Александра Розена, в конце июля вызвала негодование болельщиков Хоффенхайма. Они также запустили личные нападки на акционера Хоппа на плакатах. По словам клуба на этой неделе, ситуация "ухудшилась", и сейчас нет никакой связи между фанатами и клубом.

В качестве первого шага ТСГ убрал специальную зону для фанатов на стадионе. На другом плакате было написано: "Играешь в жертву - избавляешься от своих же болельщиков". Перед первым домашним матчем фан-группы объявили, что они не будут проводить запланированное празднование 125-летия клуба и откажутся поддерживать команду.

Стадион был в основном пуст, и болельщики гостей из Киля были слышны больше всего. Разрозненные крики поддержки раздавались в фан-секторе после раннего пенальти Андрея Крамарича.

Болельщики выразили свое недовольство массовой заменой команды и личными нападками на акционера Хоппа, держа плакаты с надписями "Избавляются от болельщиков" и "Играешь в жертву - избавляешься от своих же болельщиков". Сцены на матче первого тура Бундеслиги показали значительное отсутствие традиционной поддержки ТСГ 1899 Хоффенхайм.

Читайте также: