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Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики Хоффенхайма оказались в конфликте со своей домашней командой. Во время дебютного матча сезона против Кёльна стадион клуба ТSG становится заметно менее оживлённым, так как фанаты выражают своё недовольство баннерами.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Болельщики существенно недовольны действиями руководства.
Болельщики существенно недовольны действиями руководства.

- Сторонники Хоффенхайма выразили недовольство руководством клуба

Болельщики ТСГ 1899 Хоффенхайм выразили протест против последних решений клуба, держа в руках плакаты. Верные поклонники "Крайхгауэра" отказались от традиционной поддержки команды перед матчем первого тура Бундеслиги против "Хольштайн Киля" на стадионе в Зинсхайме.

Авторитеты не исключали вероятность того, что группа из 20-40 экстремистов с провокационными плакатами может привести к досрочному завершению матча в этом сезоне. На одном из плакатов в южной трибуне было написано: "Ты один хочешь, чтобы матч был прерван, чтобы не выглядеть глупо".

"Избавляются от болельщиков"

Массовая замена большинства членов команды, окружающей главного менеджера Александра Розена, в конце июля вызвала негодование болельщиков Хоффенхайма. Они также запустили личные нападки на акционера Хоппа на плакатах. По словам клуба на этой неделе, ситуация "ухудшилась", и сейчас нет никакой связи между фанатами и клубом.

В качестве первого шага ТСГ убрал специальную зону для фанатов на стадионе. На другом плакате было написано: "Играешь в жертву - избавляешься от своих же болельщиков". Перед первым домашним матчем фан-группы объявили, что они не будут проводить запланированное празднование 125-летия клуба и откажутся поддерживать команду.

Стадион был в основном пуст, и болельщики гостей из Киля были слышны больше всего. Разрозненные крики поддержки раздавались в фан-секторе после раннего пенальти Андрея Крамарича.

Болельщики выразили свое недовольство массовой заменой команды и личными нападками на акционера Хоппа, держа плакаты с надписями "Избавляются от болельщиков" и "Играешь в жертву - избавляешься от своих же болельщиков". Сцены на матче первого тура Бундеслиги показали значительное отсутствие традиционной поддержки ТСГ 1899 Хоффенхайм.

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