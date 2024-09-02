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Федеральные земли ГерманииНовостиЖенщины

Столкновение, в результате которого тяжело ранена пассажирка: автомобиль врезается в автобус.

После инцидента с автобусом женщине-пассажирке потребовалась воздушная скорая помощь в медицинское учреждение.

 and  Anne Legman
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ДТП: Автомобиль врезается в автобус - Женщина получила serious Injuries
ДТП: Автомобиль врезается в автобус - Женщина получила serious Injuries

- Столкновение, в результате которого тяжело ранена пассажирка: автомобиль врезается в автобус.

В понедельник вечером в столкновении автомобиля и автобуса в районе Матчова, в земле Мекленбург-Передняя Померания, получили травмы несколько человек. По данным властей, виновником аварии стал 39-летний водитель, который не уступил дорогу на перекрестке, что привело к столкновению с автобусом.

Водитель и ее спутник получили легкие ранения. К счастью, их дети, которые также находились в автомобиле, остались невредимыми. 50-летний водитель автобуса также не пострадал. К сожалению, 55-летняя женщина, находившаяся в общественном транспорте, получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в Грайфсвальде вертолетом.

В автобусе находились двое детей школьного возраста, к счастью, они не пострадали и покинули место происшествия самостоятельно. Предполагаемый ущерб составляет около 25 000 евро.

55-летнюю пострадавшую лечат в больнице в Грайфсвальде, где она присоединилась к другим пациентам. Несмотря на хаос, многие женщины и мужчины в автобусе смогли безопасно покинуть место происшествия.

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