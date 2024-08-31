- Столкновение с участием восьми транспортных средств, повлекшее ущерб на сумму около 120 000 евро.

Вблизи федеральной трассы 14, недалеко от Фелльбаха (район Ремс-Мур), произошла цепная реакция ДТП, в которую были вовлечены шесть автомобилей и два грузовика. Общая сумма ущерба была оценена примерно в 120 000 евро. Изначально 52-летний водитель, не снизив скорость, врезался в стоящий в пробке автомобиль и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП 52-летний водитель, а также 22- и 23-летние пассажиры другой машины получили легкие травмы.

После этого еще четыре автомобиля и два грузовика столкнулись друг с другом. 25-летний водитель получил легкие травмы. В направлении Аalen было закрыто движение на участке от Фелльбаха-Юг до Вайблинга-Юг в течение примерно четырех часов.

Цепная реакция ДТП продолжилась, в результате чего четыре дополнительных автомобиля и два грузовика столкнулись. К счастью, 25-летний водитель получил лишь легкие травмы в результате этого последующего ДТП.

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