- Столетние деревья в лесопарке Фолкенштейн находятся под угрозой

Неизвестные лица нанесли ущерб нескольким деревьям в парке Фалькенштейн, расположенном в Гамбурге-Альтона. Саботаж деревьев произошел на Фалькенштейнер Штрассе и привел к повреждению двух столетних деревьев, как сообщил представитель районной администрации Альтона. Эти деревья, береза и дуб, оба с диаметром ствола около метра, имеют видимые следы от сверления. Эти отверстия указывают на то, что деревья, возможно, также были отравлены. Береза уже показывает серьезные повреждения и, по прогнозам, погибнет в течение следующего года. У дуба, однако, только некоторые части кроны пострадали.

Кроме того, районная администрация сообщила, что три других дерева были серьезно повреждены глубоким обвяливанием. Этот процесс, который включает удаление полосы коры вокруг ствола, лишает дерево питания, так как поток сока нарушается. Два из пострадавших деревьев, ива и многоствольная рябина, уже погибли от своих травм. Молодое дерево, которое также было обвялено, осталось живым, но находится под большим давлением.

Администратор района Альтона Стефани фон Берг выразила обеспокоенность по поводу этого инцидента, заявив: "Это еще одно агрессивное нападение на хрупкую экосистему склонов Эльбы". Деревья необходимы для поддержания биоразнообразия, обеспечения устойчивости склонов и защиты людей и их жилищ. Они также служат регуляторами климата, контролируя городские температуры и предоставляя убежище множеству видов животных.

Начато уголовное расследование. Полиция продолжает расследование, при этом основное внимание уделяется идентификации виновника. Призываются свидетели, которые могут располагать информацией об инциденте.

К сожалению, акт вандализма в отношении деревьев был обнаружен в парке в прошлом году, что привело к срубке 13 деревьев.

Уголовное расследование особенно интересуется парком Фалькенштейн, учитывая повторные случаи вандализма в отношении деревьев там. Виновник, возможно, целенаправленно атаковал столетние березу и дуб на Фалькенштейнер Штрассе, нанося следы от сверления и потенциальное отравление.

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