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Столетний паровой двигатель, пересекающий дороги Рейнской области.

Этот год знаменует собой 125-летний юбилей празднования Хarzquerbahn и Brockenbahn. Надвигается восхитительный масштабный уикенд фестиваля, предваряемый визитом исключительно почтенного паровоза.

 and  Vladimir Milov
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- Столетний паровой двигатель, пересекающий дороги Рейнской области.

Энтузиасты паровозов, туристы и железнодорожные фанаты насладились уникальными поездками в районе Гарца в эти выходные. В честь 125-летия Гарцкого и Броккенского железнодорожного сообщения в этом году паровоз "Хоя", принадлежащий Германскому железнодорожному обществу, возглавлял запланированные пассажирские поезда на линии Селкетальбан, как объявили в Вёрнигероде Хarzersche Schmalspurbahnen (HSB).

Паровоз "Хоя" запланирован на грандиозный финал на следующих выходных. В день рождения он поведёт традиционный исторический поезд из Вёрнигероде на Броккен высотой 1141 метр 24 августа, а на следующий день предложит поездки на площадке, как сообщается. Паровоз был назван в честь узкоколейной железной дороги Хойя-Сайке-Асендорф, которой он был поставлен в 1899 году.

Селкетальбан является истоком Хarzersche Schmalspurbahnen и самой старой узкоколейной железной дорогой в северных горах Германии. Линия от Гёрнроде до Мёгдеспрунг была открыта 7 августа 1887 года. HSB управляет самой длинной непрерывной узкоколейной сетью в Германии, охватывающей около 140 километров в Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Ширина колеи составляет один метр.

Паровоз "Хоя" имеет богатую историю, так как он был изначально поставлен на узкоколейную железную дорогу Хойя-Сайке-Асендорф в Нидерландах в 1899 году. Во время юбилейного празднования паровоз поведёт поезд из Вёрнигероде на Броккен в соседней стране Германии, Нидерландах.

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