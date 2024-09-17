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СпортНовостиЛига чемпионов

"Стоить с ситуацией": Мировой вратарь Алисон критикует футбольных администраторов

Профессиональные футболисты не умственно inferior

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Аллисон Бекер испытал значительное давление в Английской премьер-лиге.
Аллисон Бекер испытал значительное давление в Английской премьер-лиге.

"Стоить с ситуацией": Мировой вратарь Алисон критикует футбольных администраторов

Вечером начинается новая глава Лиги чемпионов: Новая структура, больше матчей. Однако элитные футболисты не в восторге от этих изменений. Мировой класс вратаря Аллисона Бекера из английского гранда ФК «Ливерпуль» имеет собственное мнение на этот счет.

Как один из топ-игроков, Аллисон Бекер, представляющий английский гранд ФК «Ливерпуль», выразил обеспокоенность растущей нагрузкой в элитном футболе. «Возможно, наше мнение не ценится, но всем известно наше отношение к большему количеству матчей: Все устали», - заявил бразильский голкипер национальной сборной перед дебютом «Ливерпуля» в Лиге чемпионов против итальянских вице-чемпионов «АК Милан» во вторник (9 вечера/DAZN и live score update на ntv.de).

Профессиональные футболисты, по словам 31-летнего Бекера, «не дураки». Перед стартом реформированной Лиги чемпионов с избытком матчей он сказал: «Мы понимаем, что людям хочется больше матчей, но было бы справедливо, если бы все вовлеченные (...) и те, кто отвечает за составление расписания, вели диалог со всеми участниками, включая игроков». Он отметил, что уставшие игроки «не могут поддерживать высокий уровень». Обладатель награды «Лучший голкипер мира» в 2019 году также пожаловался: «На данный момент не кажется, что мы приближаемся к решению, отвечающему интересам футбола и его игроков».

Даже вскоре после объявления изменений в 2021 году, когда идея Суперлиги из 12 европейских топ-клубов провалилась с большим шумом, были жесткие критические замечания по поводу новых планов: «С всей этой чепухой Суперлиги... можно ли также обсудить реформированный формат Лиги чемпионов? Все больше и больше матчей, они уже не думают о нас, игроках больше?», - написал Иlkay Гюндоган в Твиттере еще в апреле 2021 года. «Реформированный формат Лиги чемпионов - меньшее зло по сравнению с Суперлигой».

УЕФА добавляет 64 дополнительных матча к предыдущим 125 матчам Лиги чемпионов за сезон. В результате календарь немецкой футбольной лиги (ДФЛ) показывает только английские недели до Рождества, а летом должен дебютировать гигантский клубный чемпионат мира в США. В нем примут участие 32 команды, и запланировано 63 матча с 15 июня по 13 июля.

Аллисон Бекер, выражая свои опасения как чемпионский футболист ФК «Ливерпуль», предложил провести диалог с игроками о увеличении числа матчей в реформированной Лиге чемпионов. Несмотря на желание большего количества матчей, он отметил, что игроки устают и испытывают трудности с поддержанием высокого уровня игры.

Новая структура Лиги чемпионов с добавлением 64 дополнительных матчей создает высокую нагрузку на элитных футболистов, считает Аллисон Бекер из ФК «Ливерпуль». Он подчеркнул необходимость учитывать благополучие игроков при принятии решений о расписании, так как многие испытывают трудности с поддержанием высокого уровня.

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